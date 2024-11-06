Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công Ty TNHH Thanh An làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công Ty TNHH Thanh An
- Hà Nội: Tòa Plaschem, 562 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Long Biên
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Tham gia livestream giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube, TikTok,...
Tương tác với khách hàng trong quá trình livestream, giải đáp các thắc mắc, hỗ trợ khách hàng đặt hàng.
Chuẩn bị nội dung, kịch bản livestream, lựa chọn sản phẩm phù hợp với chủ đề livestream.
Theo dõi, phân tích hiệu quả của các buổi livestream, đưa ra các giải pháp tối ưu hóa hiệu quả livestream.
Hỗ trợ các hoạt động marketing online khác của công ty.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, linh hoạt. Thẳng thắn, trung thực. Thân thiện, hoạt ngôn.
Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin, năng động, nhiệt tình.
Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng hỗ trợ livestream.
Có kiến thức cơ bản về thương mại điện tử là một lợi thế.
Tại Công Ty TNHH Thanh An Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 10.000.000- 12.000.000 vnđ
Thưởng các dịp lễ, tết, quà tặng ngày sinh nhật. Đặc biệt, chính sách nghỉ phép sinh nhật của cán bộ nhân viên.
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật Lao động Việt Nam hiện hành
Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái, bình đẳng
Tận hưởng văn phòng làm việc hiện đại, sáng tạo với các phòng chức năng.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Thời gian linh hoạt theo yêu cầu công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thanh An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
