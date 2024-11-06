Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công Ty TNHH Thanh An làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công Ty TNHH Thanh An làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Thanh An
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Công Ty TNHH Thanh An

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công Ty TNHH Thanh An

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Plaschem, 562 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Long Biên

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Tham gia livestream giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube, TikTok,...
Tương tác với khách hàng trong quá trình livestream, giải đáp các thắc mắc, hỗ trợ khách hàng đặt hàng.
Chuẩn bị nội dung, kịch bản livestream, lựa chọn sản phẩm phù hợp với chủ đề livestream.
Theo dõi, phân tích hiệu quả của các buổi livestream, đưa ra các giải pháp tối ưu hóa hiệu quả livestream.
Hỗ trợ các hoạt động marketing online khác của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Có từ 6 tháng kinh nghiệm
Nhanh nhẹn, linh hoạt. Thẳng thắn, trung thực. Thân thiện, hoạt ngôn.
Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin, năng động, nhiệt tình.
Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng hỗ trợ livestream.
Có kiến thức cơ bản về thương mại điện tử là một lợi thế.

Quyền Lợi

Lương thỏa thuận theo năng lực + KPI + Doanh số (Chiết khấu theo % hoa hồng)
Lương cứng: 10.000.000- 12.000.000 vnđ
Thưởng các dịp lễ, tết, quà tặng ngày sinh nhật. Đặc biệt, chính sách nghỉ phép sinh nhật của cán bộ nhân viên.
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật Lao động Việt Nam hiện hành
Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái, bình đẳng
Tận hưởng văn phòng làm việc hiện đại, sáng tạo với các phòng chức năng.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Thời gian linh hoạt theo yêu cầu công việc

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thanh An

Công Ty TNHH Thanh An

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Tòa Nhà Plaschem, Số 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

