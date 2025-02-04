Tuyển Luật sư CÔNG TY LUẬT TNHH TTP BENGOSHI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY LUẬT TNHH TTP BENGOSHI
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY LUẬT TNHH TTP BENGOSHI

Luật sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Luật sư Tại CÔNG TY LUẬT TNHH TTP BENGOSHI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 11 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Luật sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc chuyên môn theo phân công của Giám đốc/ Luật sư Điều hành: nghiên cứu, tư vấn, kiểm tra, soạn lập tài liệu, hợp đồng, hồ sơ, thực hiện các thủ tục và công việc chuyên môn khác...;
Tiếp xúc, làm việc với Khách hàng và các bên thứ ba khác cho mục đích thực hiện công việc theo phân công của Giám đốc/ Luật sư Điều hành;
Điều phối và quản lý công việc của nhóm làm việc/ nhân sự hỗ trợ do mình quản lý, hỗ trợ các nhân sự trong nhóm làm việc trong quá trình xử lý, định hướng xử lý các công việc của nhóm;
Bảo đảm chất lượng dịch vụ/ công việc do mình thực hiện và của nhóm làm việc do mình phụ trách;
Quản lý hồ sơ vụ việc do mình phụ trách và các công việc khác có liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài ít nhất 03 -05 năm;
Ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc Thẻ luật sư;
Năng lực, kỹ năng tổ chức, định hướng và xử lý công việc tốt;
Khả năng nghiên cứu, tổng hợp, tư duy, phân tích, làm việc độc lập tốt;
Tinh thần trách nhiệm công việc cao, chịu được áp lực công việc, nhanh nhẹn, thẳng thắn, trung thực, mong muốn gắn bó lâu dài với công ty;
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng;
Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY LUẬT TNHH TTP BENGOSHI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực;
Cơ hội phát triển bền vững, định hướng rõ ràng, được tham gia vào khóa đào tạo tại Công ty.
Làm việc thời gian hành chính 9h - 18h, nghỉ trưa 12h30 - 14h, thứ 2 - thứ 6 và 2 thứ 7/tháng (online);
Phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN; Thưởng Tết, Du lịch hàng năm theo quy định của Công ty; nghỉ lễ, Tết theo quy định của Pháp luật.
Thưởng performance hàng quý, review lương 2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LUẬT TNHH TTP BENGOSHI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY LUẬT TNHH TTP BENGOSHI

CÔNG TY LUẬT TNHH TTP BENGOSHI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà Vitranco Building, 1A-A1 Thái Thịnh - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

