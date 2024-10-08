Tuyển Network Engineer Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Network Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai, vận hành, giám sát hệ thống mạng tại các TTDL của VNPAY tại HN và TPHCM (bao gồm: hệ thống Cisco ACI, SDN...); Xây dựng công cụ thông qua lập trình cho phép tự động hóa các tác vụ quản trị Network hàng ngày; Xây dựng các luồng CI/CD trên Gitlab và triển khai các luồng approve theo đúng quy trình phục vụ vận hành/triển khai hệ thống Mạng; Nghiên cứu và cập nhật công nghệ - kỹ thuật, cũng như các giải pháp để đảm bảo an toàn và bảo mật cho các hệ thống CNTT; Thực hiện sao lưu, bảo trì phục hồi cấu hình của các thiết bị mạng và bảo mật; Phân tích, giải quyết các sự cố hệ thống mạng và bảo mật; Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ

Triển khai, vận hành, giám sát hệ thống mạng tại các TTDL của VNPAY tại HN và TPHCM (bao gồm: hệ thống Cisco ACI, SDN...);

Xây dựng công cụ thông qua lập trình cho phép tự động hóa các tác vụ quản trị Network hàng ngày;

Xây dựng các luồng CI/CD trên Gitlab và triển khai các luồng approve theo đúng quy trình phục vụ vận hành/triển khai hệ thống Mạng;

Nghiên cứu và cập nhật công nghệ - kỹ thuật, cũng như các giải pháp để đảm bảo an toàn và bảo mật cho các hệ thống CNTT;

Thực hiện sao lưu, bảo trì phục hồi cấu hình của các thiết bị mạng và bảo mật;

Phân tích, giải quyết các sự cố hệ thống mạng và bảo mật;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các Khối ngành Công nghệ thông tin liên quan. Có 01 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương Có kiến thức và hiểu biết cơ bản về Cloud, Network, Cloud Native, Security,... Có kinh nghiệm triển khai vận hành các hệ thống trên nền tảng Cloud Native như Kubernetes; Có kiến thức sử dụng Github/Gitlab... trong các tác vụ CI/CD; Có khả năng lập trình một trong số các ngôn ngữ Python, JS, PHP...; Có kiến thức với các hệ thống mạng SDN như Cisco ACI, NSX,... hoặc tương đương, Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc với một trong các nền tảng CNI như Calico, Cilium, Flannel,...; Có kiến thức sử dụng các công cụ như Postman, Ansible, Terraform,... tương tác với thiết bị Network

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các Khối ngành Công nghệ thông tin liên quan.

Có 01 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương

Có kiến thức và hiểu biết cơ bản về Cloud, Network, Cloud Native, Security,...

Có kinh nghiệm triển khai vận hành các hệ thống trên nền tảng Cloud Native như Kubernetes;

Có kiến thức sử dụng Github/Gitlab... trong các tác vụ CI/CD;

Có khả năng lập trình một trong số các ngôn ngữ Python, JS, PHP...;

Có kiến thức với các hệ thống mạng SDN như Cisco ACI, NSX,... hoặc tương đương,

Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc với một trong các nền tảng CNI như Calico, Cilium, Flannel,...;

Có kiến thức sử dụng các công cụ như Postman, Ansible, Terraform,... tương tác với thiết bị Network

Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:

Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty) Hỗ trợ ăn sáng miễn phí Hỗ trợ ăn trưa: 50.000đ/ngày Hỗ trợ gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí) Hỗ trợ trang điểm cho CBNV nữ Quà tặng các ngày lễ trong năm

Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm

Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty)

Hỗ trợ ăn sáng miễn phí

Hỗ trợ ăn trưa: 50.000đ/ngày

Hỗ trợ gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí)

Hỗ trợ trang điểm cho CBNV nữ

Quà tặng các ngày lễ trong năm

2. Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện:

BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành

Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

3. Môi trường làm việc hiện đại:

Cung cấp máy tính & trang thiết bị làm việc hiện đại Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, trà cafe, hoa quả, sữa chua)

Cung cấp máy tính & trang thiết bị làm việc hiện đại

Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech

Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, trà cafe, hoa quả, sữa chua)

4. Phát triển nghề nghiệp:

Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn Làm việc cùng đội ngũ hơn 1800 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực Công ty thành lập hơn 16 năm với các sản phẩm & dịch vụ đã được khẳng định vị thế trên thị trường

Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn

Làm việc cùng đội ngũ hơn 1800 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ

Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực

Công ty thành lập hơn 16 năm với các sản phẩm & dịch vụ đã được khẳng định vị thế trên thị trường

5. Hoạt động ngoại khóa phong phú:

Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Team building, Nghỉ mát (trong nước và nước ngoài), 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện,... Các câu lạc bộ:

Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Team building, Nghỉ mát (trong nước và nước ngoài), 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện,...

Các câu lạc bộ:

+ CLB Cầu lông

+ CLB Bóng đá

+ CLB Yoga

+ CLB Điền kinh

+ CLB Bơi

Ghi chú: Chúng tôi sẽ liên hệ qua điện thoại với những CV phù hợp trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày ứng tuyển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin