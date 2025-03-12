Tuyển Network Engineer Navigos Search làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Network Engineer Navigos Search làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Navigos Search
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Navigos Search

Network Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Network Engineer Tại Navigos Search

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Long Thanh Industrial Zone, Dong Nai

Mô Tả Công Việc Network Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý phòng máy thông tin và giám sát hàng ngày, lập kế hoạch kiểm tra định kỳ cho máy chủ, thiết bị mạng cốt lõi, bảo trì định kỳ các thiết bị quan trọng như điều hòa chính xác, UPS, v.v.;
2. Quản lý và bảo trì mạng nội bộ nhà máy Việt Nam, bao gồm mạng văn phòng khu vực, mạng sản xuất, mạng công nghiệp, phòng máy dữ liệu cốt lõi, hệ thống giám sát, hệ thống thẻ thông minh, cài đặt và vận hành phần cứng/mềm của thiết bị mạng;
3. Thiết kế và lập kế hoạch cơ sở hạ tầng mạng và máy chủ, khắc phục sự cố mạng, tối ưu hóa hiệu suất hệ thống, xử lý khẩn cấp, xử lý tức thời các vấn đề kỹ thuật;
4. Quản lý hệ thống điện yếu, tổ chức thiết kế và triển khai dự án hệ thống giám sát, hệ thống thẻ thông minh, hệ thống điện thoại, cổng xe, cổng người đi bộ;
5. Đảm bảo an toàn thông tin mạng, tăng cường bảo mật cho các hệ thống công ty, ứng phó với các sự kiện an ninh mạng, nghiên cứu công nghệ an ninh;
6. Đảm bảo cơ sở hạ tầng thông tin nhà máy hoạt động liên tục, thực hiện kiểm tra hàng ngày, phát hiện rủi ro, xử lý sự cố 24/7.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung hoặc tiếng Anh thành thạo.

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search

Navigos Search

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E.town Central, 11 Doan Van Bo Str, District 4, Ho Chi Minh city

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

