Tuyển Network Engineer Navigos Search làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

1. Quản lý phòng máy thông tin và giám sát hàng ngày, lập kế hoạch kiểm tra định kỳ cho máy chủ, thiết bị mạng cốt lõi, bảo trì định kỳ các thiết bị quan trọng như điều hòa chính xác, UPS, v.v.;

2. Quản lý và bảo trì mạng nội bộ nhà máy Việt Nam, bao gồm mạng văn phòng khu vực, mạng sản xuất, mạng công nghiệp, phòng máy dữ liệu cốt lõi, hệ thống giám sát, hệ thống thẻ thông minh, cài đặt và vận hành phần cứng/mềm của thiết bị mạng;

3. Thiết kế và lập kế hoạch cơ sở hạ tầng mạng và máy chủ, khắc phục sự cố mạng, tối ưu hóa hiệu suất hệ thống, xử lý khẩn cấp, xử lý tức thời các vấn đề kỹ thuật;

4. Quản lý hệ thống điện yếu, tổ chức thiết kế và triển khai dự án hệ thống giám sát, hệ thống thẻ thông minh, hệ thống điện thoại, cổng xe, cổng người đi bộ;

5. Đảm bảo an toàn thông tin mạng, tăng cường bảo mật cho các hệ thống công ty, ứng phó với các sự kiện an ninh mạng, nghiên cứu công nghệ an ninh;

6. Đảm bảo cơ sở hạ tầng thông tin nhà máy hoạt động liên tục, thực hiện kiểm tra hàng ngày, phát hiện rủi ro, xử lý sự cố 24/7.