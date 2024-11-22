Tuyển Ngân hàng Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà Corner Stone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu, phân tích, khảo sát nhu cầu của khách hàng/ thị trường về sản phẩm, dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử.

Xây dựng yêu cầu phát triển; phối hợp với các đơn vị nội bộ và đối tác liên quan trong quá trình phát triển và kiểm thử; đánh giá, cải tiến sản phẩm, dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử.

Xây dựng quy định, quy trình, thông báo triển khai và hướng dẫn sử dụng sản phẩm, dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử.

Hoàn thành chương trình đào tạo và tự đào tạo theo chức danh nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả làm việc.

Tuân thủ các quy chế, quy định, quy trình liên quan đến công việc thực hiện và tự chịu trách nhiệm trước Pháp luật và BAOVIET Bank về các sai sót, rủi ro gây ra do cá nhân thực hiện.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cán bộ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Thương mại, Công nghệ,...

Thành thạo tin học văn phòng chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên

Đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của vị trí công việc đảm nhiệm

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm;

Có hiểu biết chuyên sâu về sản phẩm, dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử (tại Việt Nam và trên thế giới).

Kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Kỹ năng viết và trình bày văn bản tốt.

Kỹ năng phân tích và tổng hợp tốt.

Tại Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương- thưởng;

Chế độ bảo hiểm;

Du lịch;

Đồng phục;

Phép năm;

Phụ cấp;

Chế độ chăm sóc sức khỏe;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company

