Tuyển Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Trực tiếp thực hiện việc liên hệ với các khách hàng (KH) nợ xấu qua điện thoại nhằm mục tiêu thu hồi nợ thành công cho VPBank, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao:
Tiếp nhận hồ sơ khách hàng đang có khoản vay tại Ngân hàng VPBank. Thực hiện cập nhật thông tin khách hàng vào báo cáo tác nghiệp, bao phủ danh mục.
Tra cứu, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ (hồ sơ vay, số dư trên tài khoản khách hàng, tình trạng trả nợ, lịch trả nợ của khách hàng và các thông tin cần thiết khác từ các bên thứ 3 liên quan với khách hàng), soạn thảo và gửi các văn bản thông báo về khoản nợ cho khách hàng, lên kế hoạch tác nghiệp.
Nghe cuộc gọi đổ tự động từ hệ thống theo danh sách khách hàng có nợ quá hạn tại VPBank.
Tiến hành gọi điện thoại tiếp cận khách hàng và yêu cầu tất toán dư nợ. Tìm hiểu khả năng thanh toán của khách hàng và đưa ra phương án xử lý thích hợp; thương lượng với khách hàng về phương án, phương pháp thanh toán nợ; theo dõi cho đến khi khách hàng hoàn tất quá trình trả nợ.
Gọi điện thoại người tham chiếu, các bên thứ 3 liên quan đến khách hàng như đồng nghiệp, công ty nhờ thông báo đến khách hàng tình trạng nợ, yêu cầu trả nợ/xác minh tình trạng công tác của khách hàng.
Hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ được giao hàng tháng, chỉ số vận hành và chất lượng tác nghiệp.
Tuân thủ các chính sách và quy định về thu hồi nợ của Ngân hàng VPBank, quy định của Pháp luật.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm thu hồi nợ qua điện thoại hoặc telesales, thẩm định, chăm sóc khách hàng qua điện thoại tại các Ngân hàng, Cty Tài chính, Cty Thu hồi nợ,...;
Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo về kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình làm việc.
chưa có kinh nghiệm
sẽ được đào tạo
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng; giọng nói rõ ràng, dứt khoát.
Kiên nhẫn, nhạy bén, quyết đoán và phản ứng nhanh, linh hoạt trong mọi tình huống.
Có sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì; có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Phẩm chất đạo đức tốt, tuân thủ các quy định của pháp luật, cam kết tuyệt đối bảo mật thông tin.
Có hiểu biết cơ bản về các sản phẩm dịch vụ, các nhóm nợ của Ngân hàng.
Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel, Outlook...

Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận phù hợp theo năng lực: Lương cơ bản 10-15r + phụ cấp 1tr4 + thưởng theo thành tích không giới hạn
Lương tháng 13 + Thưởng thành tích cuối năm
Phụ cấp ăn trưa, độc hại... Incentive theo hiệu quả làm việc + Thưởng thúc đẩy theo Tháng/Quý/Năm
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định; khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Bảo hiểm sức khỏe VPBank Care (AON, BH ưu đãi cho người thân) theo cấp bậc CBNV
12-14 ngày nghỉ phép năm/nghỉ chế độ có hưởng lương; Nghỉ Lễ/Tết theo quy định
Du lịch thường niên
Tài khoản VPBank Staff, miễn phí dịch vụ ngân hàng
Vay gắn kết với lãi suất ưu đãi cho CBNV có hiệu quả làm việc xuất sắc
Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến: đánh giá hiệu quả làm việc 2 lần/năm, điều chỉnh lương định kỳ 1 lần/năm, điều chỉnh lương ngoại lệ cho CBNV hoàn thành xuất sắc công việc
Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Ngân hàng: Hội thao VPBank (bóng đá, cầu lông, cờ vua,...); Cuộc thi Sing & Dance, Thi Trạng Nguyên; các chuyến đi tình nguyện,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

