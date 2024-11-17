Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PUBLIC VIỆT NAM CHI NHÁNH MỸ ĐÌNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B3 - 02 và B3 - 03 Vinhomes Gardenia, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Tìm kiếm / tiếp nhận thông tin về nhu cầu tín dụng từ khách hàng

Thẩm định, phân tích tài chỉnh những khách hàng là cá nhân/ công ty có nhu cầu vay vốn theo các hình thức vay vốn mà họ sử dụng.

Báo cáo thẩm định lên cấp trên để thông báo với khách hàng về hồ sơ vay vốn đã được xét duyệt hoặc từ chối.

Lập hợp đồng tín dụng và những giấy tờ có liên quan

Theo dõi và tư vấn cho khách hàng những trường hợp khách hàng muốn thanh toán hoặc giải ngân khoản vay.

Lập các báo cáo định kỳ/ báo cáo đột xuất khi được phân công

Tham gia quá trình xử lý nợ (đòi nợ, khởi kiện, tiến hành các thủ tục pháp lý thi hành án) đối với những khoản nợ quá hạn

Ứng viên tốt nghiệp Đại học (ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các khối nghành Kinh tế, Tài Chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh...)

Thành thạo vi tính văn phòng, Tiếng Anh tốt (ưu tiên kĩ năng đọc - viết)

Kỹ năng giao tiếp khá.

Có hiểu biết cơ bản về kiến thức tài chính - ngân hàng

Năng động, Chủ động trong công việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc.

Thử việc: Thử việc 02 tháng

Cơ hội huấn luyện: Đào tạo định kỳ

Đồng nghiệp: Môi trường trẻ trung, đồng nghiệp thân thiện

Nghỉ phép năm 18 ngày

Thưởng tháng 13

Bảo hiểm xã hội, tai nạn lao động...

Tăng lương hàng năm, nhiều cơ hội thăng tiến

