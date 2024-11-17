Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PUBLIC VIỆT NAM CHI NHÁNH MỸ ĐÌNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PUBLIC VIỆT NAM CHI NHÁNH MỸ ĐÌNH
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PUBLIC VIỆT NAM CHI NHÁNH MỸ ĐÌNH

Ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PUBLIC VIỆT NAM CHI NHÁNH MỸ ĐÌNH

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: B3

- 02 và B3

- 03 Vinhomes Gardenia, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Tìm kiếm / tiếp nhận thông tin về nhu cầu tín dụng từ khách hàng
Thẩm định, phân tích tài chỉnh những khách hàng là cá nhân/ công ty có nhu cầu vay vốn theo các hình thức vay vốn mà họ sử dụng.
Báo cáo thẩm định lên cấp trên để thông báo với khách hàng về hồ sơ vay vốn đã được xét duyệt hoặc từ chối.
Lập hợp đồng tín dụng và những giấy tờ có liên quan
Theo dõi và tư vấn cho khách hàng những trường hợp khách hàng muốn thanh toán hoặc giải ngân khoản vay.
Lập các báo cáo định kỳ/ báo cáo đột xuất khi được phân công
Tham gia quá trình xử lý nợ (đòi nợ, khởi kiện, tiến hành các thủ tục pháp lý thi hành án) đối với những khoản nợ quá hạn

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp Đại học (ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các khối nghành Kinh tế, Tài Chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh...)
Thành thạo vi tính văn phòng, Tiếng Anh tốt (ưu tiên kĩ năng đọc - viết)
Kỹ năng giao tiếp khá.
Có hiểu biết cơ bản về kiến thức tài chính - ngân hàng
Năng động, Chủ động trong công việc
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc.

Tại NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PUBLIC VIỆT NAM CHI NHÁNH MỸ ĐÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: Thử việc 02 tháng
Cơ hội huấn luyện: Đào tạo định kỳ
Đồng nghiệp: Môi trường trẻ trung, đồng nghiệp thân thiện
Nghỉ phép năm 18 ngày
Thưởng tháng 13
Bảo hiểm xã hội, tai nạn lao động...
Tăng lương hàng năm, nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PUBLIC VIỆT NAM CHI NHÁNH MỸ ĐÌNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PUBLIC VIỆT NAM CHI NHÁNH MỸ ĐÌNH

NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PUBLIC VIỆT NAM CHI NHÁNH MỸ ĐÌNH

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: B3-02 và B3-03 Vinhomes Gardenia, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

