Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 10 Triệu

Mức lương Đến 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 47 Phan Đình Phùng, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương Đến 10 Triệu

Tìm kiếm KH, Hoàn thiện hồ sơ

Telesales danh mục KH hiện hữu

Thực hiện công việc do ngân hàng sắp xếp

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 2-3-4

Nhanh nhẹn

Ham học hỏi

Mong muốn học hỏi trải nghiệm môi trường ngân hàng

Có kinh nghiệm là 01 lợi thế

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa hồng chi trả cao

Thưởng hiệu suất

Được đào tạo hệ thống/sản phẩm/quy trình/kỹ năng hàng tuần

Có cơ hội ứng tuyển nhân chính thức

Xác nhận thực tập, khóa luận

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, vui vẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

