Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Mức lương
Đến 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 47 Phan Đình Phùng, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương Đến 10 Triệu
Tìm kiếm KH, Hoàn thiện hồ sơ
Telesales danh mục KH hiện hữu
Thực hiện công việc do ngân hàng sắp xếp
Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 2-3-4
Nhanh nhẹn
Ham học hỏi
Mong muốn học hỏi trải nghiệm môi trường ngân hàng
Có kinh nghiệm là 01 lợi thế
Nhanh nhẹn
Ham học hỏi
Mong muốn học hỏi trải nghiệm môi trường ngân hàng
Có kinh nghiệm là 01 lợi thế
Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Hoa hồng chi trả cao
Thưởng hiệu suất
Được đào tạo hệ thống/sản phẩm/quy trình/kỹ năng hàng tuần
Có cơ hội ứng tuyển nhân chính thức
Xác nhận thực tập, khóa luận
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, vui vẻ
Thưởng hiệu suất
Được đào tạo hệ thống/sản phẩm/quy trình/kỹ năng hàng tuần
Có cơ hội ứng tuyển nhân chính thức
Xác nhận thực tập, khóa luận
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, vui vẻ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI