Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 10 Triệu

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Mức lương
Đến 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 47 Phan Đình Phùng, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương Đến 10 Triệu

Tìm kiếm KH, Hoàn thiện hồ sơ
Telesales danh mục KH hiện hữu
Thực hiện công việc do ngân hàng sắp xếp

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 2-3-4
Nhanh nhẹn
Ham học hỏi
Mong muốn học hỏi trải nghiệm môi trường ngân hàng
Có kinh nghiệm là 01 lợi thế

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa hồng chi trả cao
Thưởng hiệu suất
Được đào tạo hệ thống/sản phẩm/quy trình/kỹ năng hàng tuần
Có cơ hội ứng tuyển nhân chính thức
Xác nhận thực tập, khóa luận
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, vui vẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 18 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

