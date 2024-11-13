Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN ANH LUXURY LIVING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN ANH LUXURY LIVING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN ANH LUXURY LIVING
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN ANH LUXURY LIVING

Thu mua/Mua hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN ANH LUXURY LIVING

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà HDI, 158 Võ Chí Công, Phường Xuân La, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập PO và gửi tới nhà cung cấp
Theo dõi hàng hóa theo OC đúng ngày, đúng tiến độ.
Làm việc với đối tác nước ngoài về hàng hóa ready.
Theo dõi tiến độ nhập khẩu, về cảng của các đơn hàng.
Theo dõi thanh toán số dư với kế toán và tiến hành lấy hàng.
Sắp xếp tất cả các tài liệu một cách hợp lý và cung cấp cho kế toán.
Thực hiện các công việc khác liên quan đến hàng hóa theo sự phân công của Ban Giám đốc công ty.
Cập nhật thông tin dự án, lên báo giá cho khách hàng
Lên phương án báo giá tối ưu cho khách
Làm việc với khách hàng theo hạng mục báo giá

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu quy trình mua hàng, xuất nhập khẩu hàng hóa, báo giá.
Tiếng anh giao tiếp tốt (làm việc và được đào tạo bởi đồng nghiệp người nước ngoài)
Có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm, có tinh thần trách nhiệm, khả năng chịu áp lực cao, nhiệt huyết và gắn bó với công việc;
Tính tình vui vẻ, năng động và hòa đồng .
Nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó, giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN ANH LUXURY LIVING Thì Được Hưởng Những Gì

Hiểu biết sâu hơn về cách thức vận hành hàng hóa tại công ty thương mại tầm quốc tế.
Làm việc trực tiếp với các đối tác từ các nước phát triển, đặc biệt là Châu Âu, Singapore...
Được đào tạo chuyên nghiệp để hiều, ứng dụng về cách thức vận hành của chuỗi cung ứng toàn cầu, và điều phối chuỗi cung ứng trong nước.
Được tham gia các buổi đào tạo từ các hãng nội thất số 1 thế giới và có cơ hội đi Châu Âu để học hỏi, tham gia các sự kiện
Tạo điều kiện giao tiếp trực tiếp với người nước ngoài để cải thiện duy trì khả năng giao tiếp bằng tiếng anh, học hỏi thêm được cách làm việc chuyên nghiệp của người nước ngoài, từ đó khiến bản thân trở nên chuyên nghiệp và cầu tiến hơn.
Được nhận % hoa hồng từ dự án
Được tạo điều kiện sử dụng tổng số ngày phép từ đầu năm để du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN ANH LUXURY LIVING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN ANH LUXURY LIVING

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN ANH LUXURY LIVING

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 81 đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-bao-gia-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job247535
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Action Composites Hightech Industries
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công Ty TNHH Action Composites Hightech Industries
Hạn nộp: 07/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Entiz
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập 10 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Nghệ An
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Entiz
Hạn nộp: 26/12/2024
Nghệ An Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nhất Nước
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập 11 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Nhất Nước
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Elipsport
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Elipsport
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1
Tuyển Chuyên Viên Thu Mua thu nhập 14 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG
Tuyển Nhân Viên Mua Hàng thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG
Hạn nộp: 26/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Mua Hàng thu nhập 8 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ITS
Tuyển Chuyên Viên Mua Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ITS
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
Tuyển Mua Hàng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Action Composites Hightech Industries
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công Ty TNHH Action Composites Hightech Industries
Hạn nộp: 07/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Entiz
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập 10 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Nghệ An
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Entiz
Hạn nộp: 26/12/2024
Nghệ An Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nhất Nước
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập 11 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Nhất Nước
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Elipsport
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Elipsport
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1
Tuyển Chuyên Viên Thu Mua thu nhập 14 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG
Tuyển Nhân Viên Mua Hàng thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG
Hạn nộp: 26/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Mua Hàng thu nhập 8 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ITS
Tuyển Chuyên Viên Mua Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ITS
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
Tuyển Mua Hàng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất