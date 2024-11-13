Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN ANH LUXURY LIVING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà HDI, 158 Võ Chí Công, Phường Xuân La, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập PO và gửi tới nhà cung cấp

Theo dõi hàng hóa theo OC đúng ngày, đúng tiến độ.

Làm việc với đối tác nước ngoài về hàng hóa ready.

Theo dõi tiến độ nhập khẩu, về cảng của các đơn hàng.

Theo dõi thanh toán số dư với kế toán và tiến hành lấy hàng.

Sắp xếp tất cả các tài liệu một cách hợp lý và cung cấp cho kế toán.

Thực hiện các công việc khác liên quan đến hàng hóa theo sự phân công của Ban Giám đốc công ty.

Cập nhật thông tin dự án, lên báo giá cho khách hàng

Lên phương án báo giá tối ưu cho khách

Làm việc với khách hàng theo hạng mục báo giá

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu quy trình mua hàng, xuất nhập khẩu hàng hóa, báo giá.

Tiếng anh giao tiếp tốt (làm việc và được đào tạo bởi đồng nghiệp người nước ngoài)

Có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm, có tinh thần trách nhiệm, khả năng chịu áp lực cao, nhiệt huyết và gắn bó với công việc;

Tính tình vui vẻ, năng động và hòa đồng .

Nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó, giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN ANH LUXURY LIVING Thì Được Hưởng Những Gì

Hiểu biết sâu hơn về cách thức vận hành hàng hóa tại công ty thương mại tầm quốc tế.

Làm việc trực tiếp với các đối tác từ các nước phát triển, đặc biệt là Châu Âu, Singapore...

Được đào tạo chuyên nghiệp để hiều, ứng dụng về cách thức vận hành của chuỗi cung ứng toàn cầu, và điều phối chuỗi cung ứng trong nước.

Được tham gia các buổi đào tạo từ các hãng nội thất số 1 thế giới và có cơ hội đi Châu Âu để học hỏi, tham gia các sự kiện

Tạo điều kiện giao tiếp trực tiếp với người nước ngoài để cải thiện duy trì khả năng giao tiếp bằng tiếng anh, học hỏi thêm được cách làm việc chuyên nghiệp của người nước ngoài, từ đó khiến bản thân trở nên chuyên nghiệp và cầu tiến hơn.

Được nhận % hoa hồng từ dự án

Được tạo điều kiện sử dụng tổng số ngày phép từ đầu năm để du lịch

