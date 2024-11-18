Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác CÔNG TY TNHH SHUAN HWA INDUSTRIAL VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 19 Đại lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phường Bình Hòa, Thuận An

Mô Tả Công Việc Bảo trì, sửa chữa khác Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện bảo trì, sửa chữa các thiết bị, máy móc trong nhà máy sản xuất.

Kiểm tra, phát hiện và khắc phục sự cố của máy móc, thiết bị.

Thực hiện bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch.

Đảm bảo an toàn trong quá trình bảo trì, sửa chữa.

Báo cáo tình trạng máy móc, thiết bị cho quản lý.

Tham gia cải tiến quy trình bảo trì, sửa chữa.

Làm việc theo sự phân công của quản lý.

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên chuyên ngành Điện Công nghiệp

Có kinh nghiệm bảo trì điện từ 2 năm trở lên

Nắm vững các kiến thức về điện

Chịu được áp lực công việc, chịu khó làm việc

Tại CÔNG TY TNHH SHUAN HWA INDUSTRIAL VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Thưởng lương tháng 13

Đi Làm Ngay nếu pass phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SHUAN HWA INDUSTRIAL VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin