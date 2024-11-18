Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác CÔNG TY TNHH SHUAN HWA INDUSTRIAL VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo trì, sửa chữa khác Tại CÔNG TY TNHH SHUAN HWA INDUSTRIAL VIETNAM
- Bình Dương: Số 19 Đại lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Việt Nam
- Singapore, Phường Bình Hòa, Thuận An
Mô Tả Công Việc Bảo trì, sửa chữa khác Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thực hiện bảo trì, sửa chữa các thiết bị, máy móc trong nhà máy sản xuất.
Kiểm tra, phát hiện và khắc phục sự cố của máy móc, thiết bị.
Thực hiện bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch.
Đảm bảo an toàn trong quá trình bảo trì, sửa chữa.
Báo cáo tình trạng máy móc, thiết bị cho quản lý.
Tham gia cải tiến quy trình bảo trì, sửa chữa.
Làm việc theo sự phân công của quản lý.
Tuân thủ các quy định về an toàn lao động.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm bảo trì điện từ 2 năm trở lên
Nắm vững các kiến thức về điện
Chịu được áp lực công việc, chịu khó làm việc
Tại CÔNG TY TNHH SHUAN HWA INDUSTRIAL VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.
Thưởng lương tháng 13
Đi Làm Ngay nếu pass phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SHUAN HWA INDUSTRIAL VIETNAM
