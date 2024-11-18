Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác CÔNG TY TNHH SHUAN HWA INDUSTRIAL VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH SHUAN HWA INDUSTRIAL VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH SHUAN HWA INDUSTRIAL VIETNAM

Bảo trì, sửa chữa khác

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo trì, sửa chữa khác Tại CÔNG TY TNHH SHUAN HWA INDUSTRIAL VIETNAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 19 Đại lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Việt Nam

- Singapore, Phường Bình Hòa, Thuận An

Mô Tả Công Việc Bảo trì, sửa chữa khác Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện bảo trì, sửa chữa các thiết bị, máy móc trong nhà máy sản xuất.
Kiểm tra, phát hiện và khắc phục sự cố của máy móc, thiết bị.
Thực hiện bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch.
Đảm bảo an toàn trong quá trình bảo trì, sửa chữa.
Báo cáo tình trạng máy móc, thiết bị cho quản lý.
Tham gia cải tiến quy trình bảo trì, sửa chữa.
Làm việc theo sự phân công của quản lý.
Tuân thủ các quy định về an toàn lao động.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên chuyên ngành Điện Công nghiệp
Có kinh nghiệm bảo trì điện từ 2 năm trở lên
Nắm vững các kiến thức về điện
Chịu được áp lực công việc, chịu khó làm việc

Tại CÔNG TY TNHH SHUAN HWA INDUSTRIAL VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.
Thưởng lương tháng 13
Đi Làm Ngay nếu pass phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SHUAN HWA INDUSTRIAL VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SHUAN HWA INDUSTRIAL VIETNAM

CÔNG TY TNHH SHUAN HWA INDUSTRIAL VIETNAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 19 Đại lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

