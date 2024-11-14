Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 93, tổ 5, An Mỹ, An Điền, Bến Cát

Mô Tả Công Việc Bảo trì, sửa chữa khác Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống dây chuyền sản xuất của nhà máy

Sửa chữa, kiểm tra, bảo trì nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết bị máy móc có trong nhà máy.

Khắc phục sự cố và thực hiện bảo trì.

Thực hiện báo cáo định kỳ công tác sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị theo yêu cầu.

Kiểm soát máy móc, báo cáo sự cố với cấp trên khi bất cứ vấn đề kỹ thuật gì xảy ra..

Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghành cơ khí, cơ điện, điện, tự động hóa trở lên

Sử dụng thành thạo các dụng cụ kỹ thuật dùng trong sửa chữa máy móc, thiết bị

Cẩn thận tỉ mỉ trong mỗi chi tiết nhỏ, Tư duy khoa học, logic về kỹ thuật

Khả năng phân tích giải quyết tình huống khi gặp sự cố máy.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Ưu tiên ứng viên hiểu biết về quy trình sản xuất và nhà máy các máy ,...

Sẵn sàng làm việc theo ca, làm theo giờ

Tổng thu nhập 10 – 15 triệu/tháng tùy theo năng lực

Được hưởng đầy đủ các chế độ hỗ trợ theo chính sách của công ty, theo luật lao động.

Có tăng ca, xoay ca tùy theo tình hình công việc

Cơm trưa tại công ty và cơm chiều nếu tăng ca.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company

