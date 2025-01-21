Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN POLE TO WIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 tòa nhà N09B1 khu đô thị mới Dịch Vọng, phố Thành Thái, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

- Đối ứng hỗ trợ khách hàng trên các trang web thương mại điện tử của Nhật Bản bằng tiếng Nhật (thông qua chat và email).

- Theo dõi tiến độ thực hiện nghiệp vụ, hỗ trợ và quản lý nhân viên trong team.

- Nhận CV trước Tết, phỏng vấn và nhận việc sau Tết

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm chăm sóc, hỗ trợ khách hàng bằng tiếng Nhật

- Có kinh nghiệm chat đối ứng với khách hàng.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về quản lý đội nhóm.

- JLPT N2 trở lên

- Hiểu rõ về sự hiếu khách trong việc hỗ trợ khách hàng

- Có trách nhiệm và tuân thủ thời gian.

GỬI CV BẰNG TIẾNG NHẬT

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POLE TO WIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Nhân viên CHÍNH THỨC (正社員)

◇Thời gian thử việc: 2 tháng

◇Thời gian hợp đồng Nhân viên chính thức: 12 tháng/lần

LƯƠNG: 12,800,000VNĐ - 14,800,000 (+1,000,000 khi có bằng N1)

※Mức lương thay đổi tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực

※Thưởng 2 lần 1 năm (tháng 1 và tháng 7)

※Đánh giá tăng lương 2 lần/năm

※Thời gian thử việc hưởng 85% lương (theo quy định Luật Lao động)

※Đóng bảo hiểm đầy đủ

※1 năm có 15 ngày phép

ĐĂC BIỆT : Cứ mỗi ngày làm việc đủ 8 tiếng, bạn sẽ được nhận 50 pit từ công ty. Pit có thể sử dụng tại cửa hàng tiện lợi Matsumoto để trao đổi với các sản phẩm như bánh kẹo, mì tôm, nước giải khát, ... được xách tay từ Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POLE TO WIN VIỆT NAM

