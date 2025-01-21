Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN POLE TO WIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN POLE TO WIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN POLE TO WIN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN POLE TO WIN VIỆT NAM

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POLE TO WIN VIỆT NAM

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2 tòa nhà N09B1 khu đô thị mới Dịch Vọng, phố Thành Thái, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

- Đối ứng hỗ trợ khách hàng trên các trang web thương mại điện tử của Nhật Bản bằng tiếng Nhật (thông qua chat và email).
- Theo dõi tiến độ thực hiện nghiệp vụ, hỗ trợ và quản lý nhân viên trong team.
- Nhận CV trước Tết, phỏng vấn và nhận việc sau Tết

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm chăm sóc, hỗ trợ khách hàng bằng tiếng Nhật
- Có kinh nghiệm chat đối ứng với khách hàng.
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về quản lý đội nhóm.
- JLPT N2 trở lên
- Hiểu rõ về sự hiếu khách trong việc hỗ trợ khách hàng
- Có trách nhiệm và tuân thủ thời gian.
GỬI CV BẰNG TIẾNG NHẬT

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POLE TO WIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Nhân viên CHÍNH THỨC (正社員)
◇Thời gian thử việc: 2 tháng
◇Thời gian hợp đồng Nhân viên chính thức: 12 tháng/lần
LƯƠNG: 12,800,000VNĐ - 14,800,000 (+1,000,000 khi có bằng N1)
※Mức lương thay đổi tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực
※Thưởng 2 lần 1 năm (tháng 1 và tháng 7)
※Đánh giá tăng lương 2 lần/năm
※Thời gian thử việc hưởng 85% lương (theo quy định Luật Lao động)
※Đóng bảo hiểm đầy đủ
※1 năm có 15 ngày phép
ĐĂC BIỆT : Cứ mỗi ngày làm việc đủ 8 tiếng, bạn sẽ được nhận 50 pit từ công ty. Pit có thể sử dụng tại cửa hàng tiện lợi Matsumoto để trao đổi với các sản phẩm như bánh kẹo, mì tôm, nước giải khát, ... được xách tay từ Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POLE TO WIN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN POLE TO WIN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN POLE TO WIN VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Sảnh A, Tầng 2, Tòa N09-B1 Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

