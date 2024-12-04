Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ DOANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu

Mức lương 4 - 7 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 4 - 7 Triệu

Trực tổng đài tư vấn, hỗ trợ giải quyết các vấn đề cho khách hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng và trung thành của khách hàng.

Các công việc theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 4 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản

Giọng nói dễ nghe.

Giao tiếp thân thiện, có tinh thần cầu tiến.

Có laptop để làm việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ DOANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 18.000đ - 20.000đ/giờ.

Thưởng các dịp sinh nhật, lễ, Tết.

Môi trường làm việc năng động, thoải mái, không gò bó.

Hỗ trợ phí gửi xe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ DOANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.