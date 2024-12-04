Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ DOANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ DOANH
Mức lương
4 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 4 - 7 Triệu
Trực tổng đài tư vấn, hỗ trợ giải quyết các vấn đề cho khách hàng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng và trung thành của khách hàng.
Các công việc theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 4 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản
Giọng nói dễ nghe.
Giao tiếp thân thiện, có tinh thần cầu tiến.
Có laptop để làm việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ DOANH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 18.000đ - 20.000đ/giờ.
Thưởng các dịp sinh nhật, lễ, Tết.
Môi trường làm việc năng động, thoải mái, không gò bó.
Hỗ trợ phí gửi xe.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ DOANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
