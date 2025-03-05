Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI
Mức lương
5 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa 319, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 5 - 10 Triệu
Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng
Chăm sóc khách hàng trong và sau khi bán, duy trì mối quan hệ với khách hàng
Tìm kiếm nguồn khách hàng mới
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiêp chuyên ngành kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc có kinh nghiệm CSKH
Năng động, nhiệt tình trong công việc
Khả năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt
Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI Thì Được Hưởng Những Gì
-Lương cứng: 5-10tr/tháng
-Thu nhập lên đến 100 triệu (lương cứng+hoa hồng+thưởng nóng)
-Chưa có kinh nghiệm sẽ đc đào tạo
-Môi trường làm việc năng động, Bảo hiểm xã hội, BHYT, hưu trí… theo quy định pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
