Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 319, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng

Chăm sóc khách hàng trong và sau khi bán, duy trì mối quan hệ với khách hàng

Tìm kiếm nguồn khách hàng mới

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiêp chuyên ngành kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc có kinh nghiệm CSKH

Năng động, nhiệt tình trong công việc

Khả năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng: 5-10tr/tháng

-Thu nhập lên đến 100 triệu (lương cứng+hoa hồng+thưởng nóng)

-Chưa có kinh nghiệm sẽ đc đào tạo

-Môi trường làm việc năng động, Bảo hiểm xã hội, BHYT, hưu trí… theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin