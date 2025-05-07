Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DLG làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 36, Ngõ 570 Kim Giang - Thanh Liệt - Thanh Trì, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Hỗ trợ khách hàng qua nhiều kênh khác nhau: Trả lời tin nhắn, bình luận, và thắc mắc của phụ huynh/ học viên trên fanpage, điện thoại, và email.

Tư vấn về khóa học và dịch vụ: Cung cấp thông tin về các khóa học tiếng Anh online 1 kèm 1, giới thiệu và tư vấn lộ trình học phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Tiếp nhận và xử lý phản hồi: Lắng nghe ý kiến, thắc mắc, và khiếu nại của khách hàng; xử lý hoặc chuyển các phản hồi này đến bộ phận liên quan để giải quyết kịp thời.

Chăm sóc khách hàng sau khi đăng ký: Theo dõi và cập nhật tiến độ học tập của học viên, cung cấp các thông tin quan trọng về khóa học, lịch học, và chính sách hỗ trợ.

Theo dõi và quản lý hồ sơ khách hàng: Cập nhật dữ liệu khách hàng trên hệ thống quản lý, đảm bảo thông tin đầy đủ và chính xác.

Hỗ trợ bán hàng và phát triển dịch vụ: Đưa ra các gợi ý về dịch vụ phù hợp với từng đối tượng khách hàng, giúp gia tăng giá trị dịch vụ và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Các Công việc khác theo sự quản lý của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Yêu thích công việc tư vấn, chăm sóc khách hàng

Giao tiếp khéo léo, linh hoạt, không nói ngọng, giọng địa phương.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DLG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6-8 triệu/tháng + Thưởng % hoa hồng.

Tư duy dịch vụ khách hàng: Luôn đặt nhu cầu và sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện và có cơ hội phát triển kỹ năng.

Có chính sách đặc biệt ưu đãi dành cho bản thân và người thân gia đình khi đăng ký khoá học tiếng Anh.

Các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DLG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin