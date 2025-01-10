Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Lera Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sunrise G khu The Manor, Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, Hà Nội., Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng về sản phẩm của công ty.

Tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng trên data có sẵn.

Liên hệ các khách hàng đã sử dụng, thăm hỏi và tạo mối quan hệ với khách hàng.

Tư vấn các sản phẩm phù hợp với khách hàng, xác định sản phẩm phù hợp, nhằm tư vấn và bán các sản phẩm phù hợp cho khách hàng.

Đảm bảo đạt KPI đề ra.

Triển khai các công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Không yêu cầu kinh nghiệm. Có kinh nghiệm là một lợi thế

Có laptop cá nhân

Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến trong công việc

Khả năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán tốt là lợi thế.

Tại Công ty TNHH Lera Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 6 Triệu - 9 Triệu+ KPI + thưởng (theo thang bậc lương quy định của công ty)

Thu nhập: 7-20 Triệu

