Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Lera Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Lera Việt Nam
- Hà Nội: Sunrise G khu The Manor, Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, Hà Nội., Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
Giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng về sản phẩm của công ty.
Tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng trên data có sẵn.
Liên hệ các khách hàng đã sử dụng, thăm hỏi và tạo mối quan hệ với khách hàng.
Tư vấn các sản phẩm phù hợp với khách hàng, xác định sản phẩm phù hợp, nhằm tư vấn và bán các sản phẩm phù hợp cho khách hàng.
Đảm bảo đạt KPI đề ra.
Triển khai các công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân
Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến trong công việc
Khả năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán tốt là lợi thế.
Tại Công ty TNHH Lera Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 7-20 Triệu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lera Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
