Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH JUSTFLY làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH JUSTFLY
Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Chung cư 143, Ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
Tiếp nhận và tư vấn yêu cầu đặt phòng qua điện thoại và các kênh online của Justfly
Cập nhật thông tin phòng, giá và khuyến mãi trên hệ thống
Hỗ trợ khách hàng giải đáp thắc mắc và phản ánh trong quá trình sử dụng dịch vụ
Theo dõi, đảm bảo chất lượng dịch vụ và phối hợp cùng các bộ phận liên quan
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm
Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và kiên nhẫn
Khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy và tư duy logic
Sử dụng thành thạo máy tính và các ứng dụng văn phòng cơ bản
Có laptop cá nhân và phương tiện đi lại thuận tiện là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và kiên nhẫn
Khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy và tư duy logic
Sử dụng thành thạo máy tính và các ứng dụng văn phòng cơ bản
Có laptop cá nhân và phương tiện đi lại thuận tiện là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH JUSTFLY Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 6.000.000 – 9.000.000 VNĐ + Thưởng doanh số
Thu nhập:
Thử việc 1 tháng hưởng 100% lương
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ và phát triển bản thân
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, không gò bó
BHXH, Lương tháng 13, Thưởng ngày lễ Tết
Cơ hội thăng tiến và tăng lương theo định kỳ
Thu nhập:
Thử việc 1 tháng hưởng 100% lương
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ và phát triển bản thân
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, không gò bó
BHXH, Lương tháng 13, Thưởng ngày lễ Tết
Cơ hội thăng tiến và tăng lương theo định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH JUSTFLY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI