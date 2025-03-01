Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH JUSTFLY làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chung cư 143, Ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Tiếp nhận và tư vấn yêu cầu đặt phòng qua điện thoại và các kênh online của Justfly

Cập nhật thông tin phòng, giá và khuyến mãi trên hệ thống

Hỗ trợ khách hàng giải đáp thắc mắc và phản ánh trong quá trình sử dụng dịch vụ

Theo dõi, đảm bảo chất lượng dịch vụ và phối hợp cùng các bộ phận liên quan

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm

Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và kiên nhẫn

Khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy và tư duy logic

Sử dụng thành thạo máy tính và các ứng dụng văn phòng cơ bản

Có laptop cá nhân và phương tiện đi lại thuận tiện là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH JUSTFLY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6.000.000 – 9.000.000 VNĐ + Thưởng doanh số

Thử việc 1 tháng hưởng 100% lương

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ và phát triển bản thân

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, không gò bó

BHXH, Lương tháng 13, Thưởng ngày lễ Tết

Cơ hội thăng tiến và tăng lương theo định kỳ

