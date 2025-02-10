Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Trung tâm Công nghệ cao Tazama Premium Care làm việc tại Hà Nội thu nhập 6,375 - 12,895 USD

Trung tâm Công nghệ cao Tazama Premium Care
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Trung tâm Công nghệ cao Tazama Premium Care

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Trung tâm Công nghệ cao Tazama Premium Care

Mức lương
6,375 - 12,895 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 3 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6,375 - 12,895 USD

• Xây dựng quy trình bán hàng và kịch bản tư vấn offline khách hàng tiềm năng. Lập kế hoạch kinh doanh từng thời kỳ ngắn hạn và dài hạn để đạt mục tiêu kinh doanh
• Tư vấn cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ Công ty đang cung cấp phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
• Tuyển dụng, đào tạo kỹ năng nghiệp vụ và quản lý đội ngũ kinh doanh cấp dưới
• Quản lý và phân chia dữ liệu data phù hợp tới từng thành viên trong team; Xây dựng chỉ tiêu doanh thu cho từng thành viên trong team nhằm đảm bảo chỉ tiêu cấp trên đề ra, đồng thời lên kế hoạch push vượt chỉ tiêu doanh thu.
• Đưa ra những chiến lược tiếp cận với list data khách hàng cũ, thu hút và giành niềm tin đối với khách hàng mới.
• Phối hợp với các bộ phận có liên quan để xử lý khiếu nại/phát sinh của các khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.
• Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao

Với Mức Lương 6,375 - 12,895 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tuổi 30-50, am hiểu sản phẩm, dịch vụ và đối tượng khách hàng nữ giới phân khúc trung và cao cấp; có kinh nghiệm thực chiến

Tại Trung tâm Công nghệ cao Tazama Premium Care Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung tâm Công nghệ cao Tazama Premium Care

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trung tâm Công nghệ cao Tazama Premium Care

Trung tâm Công nghệ cao Tazama Premium Care

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 3 Phố Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hanoi, Vietnam

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

