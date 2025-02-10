Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Trung tâm Công nghệ cao Tazama Premium Care làm việc tại Hà Nội thu nhập 6,375 - 12,895 USD

• Xây dựng quy trình bán hàng và kịch bản tư vấn offline khách hàng tiềm năng. Lập kế hoạch kinh doanh từng thời kỳ ngắn hạn và dài hạn để đạt mục tiêu kinh doanh

• Tư vấn cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ Công ty đang cung cấp phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

• Tuyển dụng, đào tạo kỹ năng nghiệp vụ và quản lý đội ngũ kinh doanh cấp dưới

• Quản lý và phân chia dữ liệu data phù hợp tới từng thành viên trong team; Xây dựng chỉ tiêu doanh thu cho từng thành viên trong team nhằm đảm bảo chỉ tiêu cấp trên đề ra, đồng thời lên kế hoạch push vượt chỉ tiêu doanh thu.

• Đưa ra những chiến lược tiếp cận với list data khách hàng cũ, thu hút và giành niềm tin đối với khách hàng mới.

• Phối hợp với các bộ phận có liên quan để xử lý khiếu nại/phát sinh của các khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

• Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao