Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ENTERBUY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ENTERBUY VIỆT NAM
- Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 13 Triệu
Tư vấn bán hàng trên các nền tảng website, facebook, zalo, tiktok, youtube, tư vấn trực tiếp, email
Nhận data đến hạn thay lõi của khách hàng từ trưởng bộ phận, tele gọi điện nhắc khách hàng lịch thay lõi lọc định kỳ, tư vấn sản phẩm.
Chăm sóc khách hàng và trực tiếp giải đáp các thắc mắc của khách hàng mới, khách hàng cũ để có thể bán các sản phẩm công ty đang kinh doanh
Sẵn sàng tư vấn ngoài giờ khi khách hàng có nhu cầu, các chiến dịch bán hàng của công ty.
Sẵn sàng làm việc bù vào các ngày lễ, chủ nhật luân phiên theo phân công của quản lý.
Sẵn sàng gặp gỡ tư vấn trực tiếp, online với khách hàng khi cần thiết.
Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 20 - 27 tuổi
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ đầu
Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc
Có tính chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ENTERBUY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa 20.000 VNĐ/ngày, thưởng tháng lương thứ 13 dựa vào hiệu quả công việc. Phụ cấp điện thoại 100.000đ 1 tháng.
Nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước và có thưởng (Tết dương lic̣h; 30/4; 1/5; 2/9...)
Phúc lợi khác:
Được hưởng các chế độ phúc lợi ứng dụng nội bộ (Trao đổi chi tiết tại buổi PV), phép năm, lương tháng 13, đóng BHXH, ...
Tham gia sự kiện của công ty: Sinh nhật, hiếu, hỉ, tôn vinh, teambuilding, du lịch năm...
Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ khi làm việc
Môi trường làm việc thân thiện và năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ENTERBUY VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
