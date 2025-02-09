Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ENTERBUY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu

Mức lương 7 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 13 Triệu

Tư vấn bán hàng trên các nền tảng website, facebook, zalo, tiktok, youtube, tư vấn trực tiếp, email

Nhận data đến hạn thay lõi của khách hàng từ trưởng bộ phận, tele gọi điện nhắc khách hàng lịch thay lõi lọc định kỳ, tư vấn sản phẩm.

Chăm sóc khách hàng và trực tiếp giải đáp các thắc mắc của khách hàng mới, khách hàng cũ để có thể bán các sản phẩm công ty đang kinh doanh

Sẵn sàng tư vấn ngoài giờ khi khách hàng có nhu cầu, các chiến dịch bán hàng của công ty.

Sẵn sàng làm việc bù vào các ngày lễ, chủ nhật luân phiên theo phân công của quản lý.

Sẵn sàng gặp gỡ tư vấn trực tiếp, online với khách hàng khi cần thiết.

Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích kinh doanh

Độ tuổi: 20 - 27 tuổi

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ đầu

Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc

Có tính chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ENTERBUY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 9.000.000đ -13.000.000đ (LCB + Phụ cấp + Thưởng Doanh số)

Phụ cấp ăn trưa 20.000 VNĐ/ngày, thưởng tháng lương thứ 13 dựa vào hiệu quả công việc. Phụ cấp điện thoại 100.000đ 1 tháng.

Nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước và có thưởng (Tết dương lic̣h; 30/4; 1/5; 2/9...)

Phúc lợi khác:

Được hưởng các chế độ phúc lợi ứng dụng nội bộ (Trao đổi chi tiết tại buổi PV), phép năm, lương tháng 13, đóng BHXH, ...

Tham gia sự kiện của công ty: Sinh nhật, hiếu, hỉ, tôn vinh, teambuilding, du lịch năm...

Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ khi làm việc

Môi trường làm việc thân thiện và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ENTERBUY VIỆT NAM

