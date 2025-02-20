Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PURIGENE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 50 Triệu

Mức lương 7 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 172 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 50 Triệu

Tiếp cận nguồn Data khách hàng của công ty, gọi điện chăm sóc và chốt đơn hàng.

Nhận phản hồi Khách hàng, tổng hợp và báo cáo Quản lý để gia tăng chất lượng dịch vụ, sản phẩm.

Đảm bảo KPI theo ngày, tuần, tháng.

Với Mức Lương 7 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm Telesale hoặc Chăm sóc Khách hàng.

Chăm sóc Khách hàng

Có khả năng nói lưu loát, kỹ năng tư vấn, thuyết phục và khả năng chịu áp lực KPI.

Có Laptop.

Tại CÔNG TY TNHH PURIGENE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên tới 50.000.000 đồng (Gồm lương cứng 7.000.000 đồng + Thưởng + Phụ cấp)

Thưởng theo doanh thu cá nhân cao.

Sản phẩm win, đầy đủ giấy tờ.

Thưởng nóng liền tay sau các ngày, tuần đạt KPI.

Thưởng cho các ngày nghỉ lễ, Tết.

Làm việc trong môi trung năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến cao trong công việc.

Tham gia các khóa học đào tạo chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PURIGENE

