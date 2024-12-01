Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Canary Plaza, Căn 0102, Số 5, Đại lộ Bình Dương, P. Bình Hoà, Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Tiếp nhận khách hàng, nhập thông tin khách hàng vào phần mềm hệ thống Phòng khám
Nhắc lịch khám với Khách hàng
Trực hotline, hỗ trợ khách hàng qua các kênh
Tư vấn các dịch vụ, gói khám
Thu phí khám bệnh; Báo cáo doanh thu
Thực hiện các công việc khác do Trưởng bộ phận hoặc cấp trên giao.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Kỹ năng giao tiếp tốt
Thành thạo tin học văn phòng, giao tiếp tiếng anh là một lợi thế
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Lễ tân, CSKH tại các Bệnh viện, phòng khám, nhân viên Chăm sóc khách hàng
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc: năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển.
- Thu nhập: Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.
- Chính sách: Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
