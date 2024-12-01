Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Canary Plaza, Căn 0102, Số 5, Đại lộ Bình Dương, P. Bình Hoà, Thuận An, Thị xã Thuận An

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Tiếp nhận khách hàng, nhập thông tin khách hàng vào phần mềm hệ thống Phòng khám

Nhắc lịch khám với Khách hàng

Trực hotline, hỗ trợ khách hàng qua các kênh

Tư vấn các dịch vụ, gói khám

Thu phí khám bệnh; Báo cáo doanh thu

Thực hiện các công việc khác do Trưởng bộ phận hoặc cấp trên giao.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Kỹ năng giao tiếp tốt

Thành thạo tin học văn phòng, giao tiếp tiếng anh là một lợi thế

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Lễ tân, CSKH tại các Bệnh viện, phòng khám, nhân viên Chăm sóc khách hàng

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc: năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển.

- Thu nhập: Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

- Chính sách: Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI

