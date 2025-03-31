Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
- Hà Nội: Tầng B1, Tòa Lotte Center, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình. TP. Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Đón tiếp, tư vấn khách hàng về các loại sản phẩm của siêu thị.
Đọc loa chào buổi sáng, đọc loa, thu âm các chương trình khuyến mãi
Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ.
Kiểm tra các hóa đơn đổi trả hàng, nhập báo cáo hàng ngày, xuất hóa đơn VAT xử lý thắc mắc của khách hàng về hóa đơn
Nghe chuyển line điện thoại nội bộ đến các phòng ban trong công ty.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lí.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình khá, giao tiếp tự tin.
Có kinh nghiệm làm lễ tân, chăm sóc khách hàng là một lợi thế
Có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn cơ bản
Thành thạo tin học văn phòng
Chủ động trong công việc, khả năng xử lí tình huống
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội làm việc thường xuyên với người nước ngoài cải thiện vốn tiếng sẵn có
Thưởng tháng 13++ theo hiệu quả công việc.
Phụ cấp ngoại ngữ hấp dẫn lên tới 2.000.000/tháng
Tham gia BHXH nguyên lương cứng
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24h.
Các chế độ phúc lợi khác của công ty và công đoàn.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng nếu làm tốt công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
