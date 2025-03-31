Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng B1, Tòa Lotte Center, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình. TP. Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Đón tiếp, tư vấn khách hàng về các loại sản phẩm của siêu thị.

Đọc loa chào buổi sáng, đọc loa, thu âm các chương trình khuyến mãi

Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

Kiểm tra các hóa đơn đổi trả hàng, nhập báo cáo hàng ngày, xuất hóa đơn VAT xử lý thắc mắc của khách hàng về hóa đơn

Nghe chuyển line điện thoại nội bộ đến các phòng ban trong công ty.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lí.

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Ngoại hình khá, giao tiếp tự tin.

Có kinh nghiệm làm lễ tân, chăm sóc khách hàng là một lợi thế

Có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn cơ bản

Thành thạo tin học văn phòng

Chủ động trong công việc, khả năng xử lí tình huống

Quyền Lợi

Thu nhập cạnh tranh, phụ cấp cơm 50.000/ngày, phụ cấp gửi xe,...

Có cơ hội làm việc thường xuyên với người nước ngoài cải thiện vốn tiếng sẵn có

Thưởng tháng 13++ theo hiệu quả công việc.

Phụ cấp ngoại ngữ hấp dẫn lên tới 2.000.000/tháng

Tham gia BHXH nguyên lương cứng

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24h.

Các chế độ phúc lợi khác của công ty và công đoàn.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng nếu làm tốt công việc

Cách Thức Ứng Tuyển

