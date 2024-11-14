Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường
- Hồ Chí Minh: 382 đường 3 tháng 2 – Phường 12, Quận 10
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Chăm sóc khách hàng và quản lý số liệu hàng bảo hành.
Tư vấn và bán hàng qua điện thoại cho các sản phẩm của công ty
Chăm sóc khách hàng sàn TMĐT và các khiếu nại niên quan hàng bảo hành, đơn vị vận chuyển...
Tiếp cận và chăm sóc khách hàng tiềm năng thông qua các cuộc gọi đi
Giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm cho khách hàng
Thực hiện các chiến dịch telesales theo kế hoạch của công ty
Ghi nhận phản hồi của khách hàng và báo cáo cho quản lý
Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống quản lý báo cáo của công ty
Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc chăm sóc khách hàng khi cần thiết
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe
Thái độ làm việc tích cực, nhiệt tình và kiên nhẫn
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và đạt chỉ tiêu đề ra
Có kiến thức cơ bản về máy tính, điện tử và các sản phẩm công nghệ là một lợi thế
Biết 1 chút về sàn thương mại đt, biết các kĩ năng văn phòng
Có kỹ năng sử dụng máy tính và các phần mềm văn phòng cơ bản
Tại Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm
Cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý cho những nhân viên xuất sắc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Có cơ hội tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
