Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 48, Ngõ 141 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
- Tiếp nhận khiếu nại, thắc mắc của KH về sản phẩm và dịch vụ kinh doanh
- Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng
- Xử lý claim đơn hàng
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trình độ CĐ, ĐH
- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt excel
đặc biệt excel
- Chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn, hoạt bát
- Tiếng anh cơ bản
- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt excel
đặc biệt excel
- Chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn, hoạt bát
- Tiếng anh cơ bản
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc: 8h15 – 17h30, nghỉ trưa 12h – 13h15, T2 – T7
- Lương cơ bản: 8.5 – 10tr + thưởng doanh thu
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, xét tăng lương định kỳ 6 tháng
- Được đào tạo bài bản, cung cấp máy tính trang thiết bị phục vụ làm việc
- Được tham gia du lịch 1 năm ít nhất 1 lần;
- Ký HĐLĐ, đóng BHXH
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
- Lương cơ bản: 8.5 – 10tr + thưởng doanh thu
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, xét tăng lương định kỳ 6 tháng
- Được đào tạo bài bản, cung cấp máy tính trang thiết bị phục vụ làm việc
- Được tham gia du lịch 1 năm ít nhất 1 lần;
- Ký HĐLĐ, đóng BHXH
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI