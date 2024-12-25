Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 48, Ngõ 141 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Tiếp nhận khiếu nại, thắc mắc của KH về sản phẩm và dịch vụ kinh doanh

- Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

- Xử lý claim đơn hàng

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trình độ CĐ, ĐH

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt excel

đặc biệt excel

- Chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn, hoạt bát

- Tiếng anh cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8h15 – 17h30, nghỉ trưa 12h – 13h15, T2 – T7

- Lương cơ bản: 8.5 – 10tr + thưởng doanh thu

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, xét tăng lương định kỳ 6 tháng

- Được đào tạo bài bản, cung cấp máy tính trang thiết bị phục vụ làm việc

- Được tham gia du lịch 1 năm ít nhất 1 lần;

- Ký HĐLĐ, đóng BHXH

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin