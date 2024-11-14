Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
- Hà Nội: 42 Hàm Nghi, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Tiếp nhận quy trình chăm sóc học sinh theo yêu cầu quản lý như :
+) Hỗ trợ khách hàng sau thanh toán.
+) Hỗ trợ cài đặt app, hướng dẫn học.
+) Tiếp nhận bàn giao data khách hàng trực tuyến
Từ quy trình chăm sóc học sinh được nhận, tham khảo kịch bản và cách thức xử lý hiện tại, cập nhật và thực hiện chăm sóc học sinh theo từng kỳ được yêu cầu.
Sử dụng kết quả chăm sóc để có những hướng phản hồi phù hợp về chất lượng học sinh và cập nhật chương trình cho học sinh thường xuyên để mang đến chương trình hiệu quả cao nhất cho học sinh.
Lập báo cáo công việc hàng ngày.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm ở các vị trí sale, telesale, tư vấn chốt đơn, chăm sóc khách hàng,... là một lợi thế.
• Không yêu cầu trình độ tiếng anh.
• Khả năng học hỏi, làm việc độc lập và làm việc nhóm.
• Yêu thích ngành giáo dục, đã từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực sale giáo dục là một lợi thế.
Tại Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC Thì Được Hưởng Những Gì
Ca sáng : 8h00- 12h00
Ca chiều : 13h00- 17h00
Hoặc:
Thời gian ca chiều và tối T2-T7 ( Tối T7 làm tại nhà, nghỉ Chủ Nhật).
Ca tối : 19h00- 21h00
Mức lương: 8-9M/ tháng + Thưởng
Không sale, không áp KPI, thích hợp với các bạn mong muốn bén duyên với kinh doanh, chăm sóc khách hàng nhưng chưa có kinh nghiệm.
Được đào tạo chuyên sâu theo lộ trình bài bản về nghề và đi tìm “điểm chạm” khách hàng, đào tạo phát triển kĩ năng mềm.
Cơ hội lên Trưởng nhóm sau 3 tháng, hỗ trợ phụ cấp chức danh 1 triệu/tháng.
Được phụ cấp 100% trang thiết bị phục vụ công việc: máy tính, điện thoại, sim thẻ trong quá trình làm việc.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, nghỉ lễ tết, nghỉ phép, lương thưởng tháng thứ 13, thưởng lễ 30/4, 2/9, review lương định kì...)
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ từ sếp đến đồng nghiệp, cơ hội thăng tiến cao, cơ hội để trau dồi và nâng cao khả năng tiếng anh.
Cơ hội giao lưu, học tập với các đơn vị truyền thông báo chí, đài truyền hình, các đối tác lớn trong lĩnh vực giáo dục.
Cơ hội làm việc tại đơn vị đi đầu trong lĩnh vực tiếng anh thế hệ mới áp dụng công nghệ hiện đại với 3 sản phẩm chủ lực Alokiddy, Alowings, English4u cùng 5 triệu + người dùng toàn quốc, đơn vị đầu tiên và duy nhất hợp tác cùng VTV7 làm nên gameshow tiếng anh cho học sinh tiểu học AloEnglish.
Cơ hội sử dụng sản phẩm trọn đời của Alokiddy, Alowings, English4u ngay khi làm việc tại KSC.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
