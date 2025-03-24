Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Tầng 4, tòa nhà Viettel, số 4 Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

Nhận và kiểm tra chứng từ hàng nhập của đại lý;

Trao đổi, xử lý với đại lý và khách hàng/Sales các thông tin liên quan đến lô hàng;

Phân quyền/submit Manifest lên cổng thông tin 1 cửa;

Liên hệ với hãng tàu/coloader/kho hàng nhận giấy báo hàng đến;

Kiểm tra freetime, điện giao hàng,...;

Xin debit, hóa đơn hãng tàu và submit lên hệ thống để làm thanh toán;

Gửi giấy báo hàng đến và giao lệnh giao hàng cho Khách hàng;

Nhập chi phí của lô hàng vào hệ thống;

Gửi danh sách đón container, danh sách đưa hàng vào kho, theo dõi việc mở container

Xử lý các vấn đề liên quan của lô hàng với Kho hàng, Khách hàng/Sale, Nhân viên hiện trường, các phòng ban khác...

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận phân công.

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Logistics, Vận tải và các ngành có liên quan khác; có kiến thức vững về vận tải biển, xuất khẩu;

Ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm hoặc làm việc tại vị trí tương đương;

Có kỹ năng giao tiếp tốt và kỹ năng giải quyết vấn đề;

Chủ động, linh hoạt, cẩn thận và trách nhiệm cao;

Có tinh thần làm việc theo nhóm, khả năng làm việc với áp lực cao;

Ham học hỏi và thích ứng nhanh;

Tiếng anh giao tiếp, đọc hiểu và viết mail;

Có hoạch định lộ trình phát triển rõ ràng cho bản thân và mong muốn gắn bó lâu dài với ngành Logistics.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương xứng đáng theo năng lực

Đảm bảo đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật Việt Nam, bảo hiểm 24/24;

Thưởng các dịp lễ 30/4,1/6, trung thu, 2/9, lương tháng 13, thưởng Tết, thưởng hiệu quả công việc (2-5 tháng lương)

Phụ cấp cơm trưa; điện thoại, phí gửi xe

Hoạt động teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm và các hoạt động văn hóa tập thể thường xuyên khác;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Hoạt động đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng mềm;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động;

Có cơ hội thăng tiến và phát triển cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin