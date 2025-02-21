Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN LỰC MP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 10 Triệu

Mức lương Đến 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Đông ...và 2 địa điểm khác, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Đến 10 Triệu

- Tiếp nhận cuộc gọi để tư vấn giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm dịch của ứng dụng ngân hàng số Cake by VPbank

- Hướng dẫn khách hàng các thông tin về dịch vụ ngân hàng số

- Phụ trách các công việc liên quan đến chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giọng nói rõ ràng dễ nghe, không ngọng hay giọng địa phương

- Có khả năng làm việc nhóm, làm theo ca, tuân thủ ca trực linh hoạt

- Nhanh nhẹn, kiên nhẫn

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường/ chờ bằng/ chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN LỰC MP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 7.950.000 - 9.400.000 đồng

- Bảo hiểm sau thử việc

- Lương tháng 13

- Thưởng lễ Tết theo quy định của công ty

- Được đào tạo kỹ năng, phát triển năng lực

- Thời gian đào tạo ban đầu là 7 ngày (sau đó sẽ vừa làm vừa đào tạo và rèn luyện về dịch vụ ngân hàng)

- Được hỗ trợ 100,000/ngày, nhận cùng với tháng lương đầu tiên)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN LỰC MP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin