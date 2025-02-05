Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH NEBECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, tòa 29T2, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 9 Triệu

- Chăm sóc fanpage, trả lời email của khách hàng ở thị trường Mỹ.

- Hỗ trợ upload các sản phẩm lên website, tối ưu website.

- Tiếp nhận và xử lý thông tin đơn đặt hàng.

- Check trạng thái đơn hàng.

- Làm việc với các nhà cung cấp sản phẩm để xử lý các vấn đề liên quan tới sản phẩm.

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ

- Đã từng làm việc ở mảng POD, DROPSHIP là một lợi thế.

- Tiếng anh đọc viết tốt

- Có kinh nghiệm làm việc support tối thiểu 6 tháng, nếu chưa có kinh nghiệm được đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH NEBECOM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 9-12 triệu + KPI + gửi xe

- Phụ cấp ăn trưa 700k.

- Chế độ bảo hiểm xã hội.

- Được tạo cơ hội để học tập, thăng tiến và phát triển bản thân

- Hỗ trợ máy tính làm việc.

- Thưởng các ngày lễ, sinh nhật.

- Tham quan, du lịch hàng năm.Thời gian làm việc: 8h30-17h30 từ T2-T6 + 2 ngày T7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEBECOM

