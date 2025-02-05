Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH NEBECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH NEBECOM
Mức lương
Từ 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 6, tòa 29T2, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 9 Triệu
- Chăm sóc fanpage, trả lời email của khách hàng ở thị trường Mỹ.
- Hỗ trợ upload các sản phẩm lên website, tối ưu website.
- Tiếp nhận và xử lý thông tin đơn đặt hàng.
- Check trạng thái đơn hàng.
- Làm việc với các nhà cung cấp sản phẩm để xử lý các vấn đề liên quan tới sản phẩm.
Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ
Tại CÔNG TY TNHH NEBECOM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập 9-12 triệu + KPI + gửi xe
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEBECOM
