Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Tập đoàn Hateco làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

o Tìm kiếm khách hàng để cung cấp dịch vụ cho thuê kho, bãi (kho độc lập, kho phân phối, kho CFS, kho ngoại quan, bãi tập kết hàng hóa XNK và dịch vụ giá trị gia tăng theo kho như vận chuyển, bốc xếp, chia chọn…)

o Báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu, đề xuất giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ

o Lên kế hoạch gặp gỡ, tiếp cận giới thiệu, trao đổi dịch vụ, đề xuất các phương án cho thuê phù hợp với nhu cầu của khách hàng, báo giá, dự thảo hợp đồng; đàm phán, thương thảo và trình ký hợp đồng

o Thiết lập hồ sơ, quản lý theo dõi và duy trì cập nhật thường xuyên thông tin cho từng khách hàng. Theo dõi tình trạng hợp đồng với khách hàng, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các công việc có liên quan đến việc gia hạn/ tái tục hợp đồng

o Tiếp tục chăm sóc hậu mãi, phối hợp với các bộ phận khác của công ty để giải quyết thắc mắc, khiếu nại và đề xuất của khách hàng nếu có.

o Thực hiện các công việc khác do cấp quản lý trực tiếp phân công

o Tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, tiếp nhận các phản hồi từ khách hàng để đưa ra các chương trình, kế hoạch bán hàng hiệu quả nhằm thúc đẩy bán hàng.

o Chịu trách nhiệm thực hiện mục tiêu doanh số được giao.

o Phối hợp với bộ phận Marketing lên kế hoạch và triển khai một số chương trình như: giới thiệu các sản phẩm hay dịch vụ mới, các ưu đãi vào các dịp lễ/tết, tri ân khách hàng,…; phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc cung cấp hàng hóa/dịch vụ cho khách hàng, đảm bảo quá trình thực hiện HĐ được thông suốt.