Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AAA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu

Mức lương Từ 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 536A Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 6 Triệu

- Tiếp nhận thông tin khách hàng liên hệ đến công ty qua các kênh như: hotline, zalo, facebook

- Tư vấn thu thập thông tin bước đầu và chuyển lại cho team sale

- Chăm sóc lại tập khách hàng cũ của công ty

Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- 22 - 30 tuổi

- Yêu thích nghề CSKH, Có kinh nghiệm CSKH qua điện thoại là 1 lợi thế

- Có khả năng nói lưu loát, dễ nghe

- Nghiêm túc, nhiệt tình, tự giác

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AAA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 6.000.000đ + hoa hồng vượt KPI

- Môi trường làm việc năng động, mới mẻ nhưng đảm bảo tính chuyên nghiệp cao.

- Các team member trẻ trung với “khí thế chiến đấu hừng hực” work hard - play hard.

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được training nghiệp vụ. Có kinh nghiệm rồi được hỗ trợ để có nhiều

cơ hội phát triển và thăng tiến.

- Các chuyến du lịch, đi nghỉ dưỡng, party vui tưng bừng do Công ty tổ chức riêng.

- Công việc ổn định, lâu dài, công bằng và xứng đáng.

- Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo đúng Luật Lao động quy định.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, nghỉ Lễ tết theo quy định Nhà Nước

- Các chế độ:

● Thưởng nóng.

● Nghỉ hè, nghỉ lễ Tết...

● 1 năm 12 ngày phép.

● Lương thâm niên sau 2 năm.

● 3 năm làm việc sẽ được đóng bảo hiểm Manulife.

● 5 năm làm việc được tặng 500 USD.

● Và các chế độ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AAA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin