Tuyển Content Marketing Công ty cổ phần Transalign làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại Công ty cổ phần Transalign
- Hồ Chí Minh: 254 Điện Biên Phủ, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tìm đề tài, nghiên cứu từ khoá, lên outline và viết bài chuẩn SEO cho blog, trang sản phẩm, mô tả dịch vụ cho công ty
Nghiên cứu và chèn từ khóa vào nội dung một cách hợp lý, đảm bảo các yếu tố SEO như thẻ tiêu đề, thẻ meta, URL và cấu trúc heading (H1, H2, H3).
Đảm bảo các bài viết được tối ưu hoá SEO onpage, giúp nâng cao thứ hạng tìm kiếm trên Google và các công cụ tìm kiếm khác
Tối ưu bài viết và upload lên webisite
Phối hợp với bộ phận Marketing để phát triển nội dung phù hợp
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 1-3 năm trong lĩnh vực Content writer chuyên SEO, thành thạo Wordpress, Rank Math SEO
Kỹ năng viết lách tốt, khả năng tạo nội dung chất lượng và phù hợp với SEO.
Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Ưu tiên biết sử dụng các công cụ như Canva, Photoshop.
Có kinh nghiệm viết content SEO lĩnh vực nha khoa, beauty là lợi thế
Tại Công ty cổ phần Transalign Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các ngày lễ lớn trong năm.
Lương tháng 13, thưởng Tết
Chế độ nghỉ phép năm 12 ngày hưởng lương.
Du lịch nghỉ mát theo chế độ công ty hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Transalign
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
