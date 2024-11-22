Tuyển Content Marketing Công ty cổ phần Transalign làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 254 Điện Biên Phủ, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tìm đề tài, nghiên cứu từ khoá, lên outline và viết bài chuẩn SEO cho blog, trang sản phẩm, mô tả dịch vụ cho công ty

Nghiên cứu và chèn từ khóa vào nội dung một cách hợp lý, đảm bảo các yếu tố SEO như thẻ tiêu đề, thẻ meta, URL và cấu trúc heading (H1, H2, H3).

Đảm bảo các bài viết được tối ưu hoá SEO onpage, giúp nâng cao thứ hạng tìm kiếm trên Google và các công cụ tìm kiếm khác

Tối ưu bài viết và upload lên webisite

Phối hợp với bộ phận Marketing để phát triển nội dung phù hợp

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành liên quan như Marketing, PR Truyền thông, Báo chí...

Có kinh nghiệm 1-3 năm trong lĩnh vực Content writer chuyên SEO, thành thạo Wordpress, Rank Math SEO

Kỹ năng viết lách tốt, khả năng tạo nội dung chất lượng và phù hợp với SEO.

Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Ưu tiên biết sử dụng các công cụ như Canva, Photoshop.

Có kinh nghiệm viết content SEO lĩnh vực nha khoa, beauty là lợi thế

Tại Công ty cổ phần Transalign Thì Được Hưởng Những Gì

Ký hợp đồng lao động chính thức với đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN

Thưởng các ngày lễ lớn trong năm.

Lương tháng 13, thưởng Tết

Chế độ nghỉ phép năm 12 ngày hưởng lương.

Du lịch nghỉ mát theo chế độ công ty hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Transalign

