Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH ROYALMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH ROYALMAN
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY TNHH ROYALMAN

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH ROYALMAN

Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH ROYALMAN Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROYALMAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 90 Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

