Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BẢO MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 246 Đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tiếp nhận điện thoại/ zalo/ mail tư vấn sản phẩm cho khách hàng và xử lý chốt đơn hàng, lên đơn hàng. [KHÔNG PHẢI GỌI ĐIỆN MỜI CHÀO KHÁCH HÀNG]

Làm Báo giá, Hợp đồng, lên dự toán và theo dõi tiến độ thực hiện các đơn hàng.

Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của Phòng kinh doanh, giám đốc.

Chăm sóc khách hàng cũ (không phải tìm kiếm khách hàng mới, không phải đi thị trường).

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu giới tính Nữ, tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Chấp nhận sinh viên mới ra trường.

Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sale điện máy (Điều hòa, Tivi, Tủ lạnh, Máy Giặt, Bình nóng lạnh, gia dụng...)

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BẢO MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức: Lương cứng + Thưởng doanh số tháng + Thưởng doanh số Qúy + Thưởng doanh số năm + Thưởng khác. (LƯƠNG CỨNG TỪ 8 triệu KHÔNG BỊ ÁP DOANH SỐ KPI)

Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước.

Thưởng lễ, tết, sinh nhật theo chính sách công ty.

Du lịch hàng năm theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BẢO MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin