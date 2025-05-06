Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Đỗ Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhome Greenbay Mễ Trì, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Chăm sóc các khách hàng có sẵn của công ty, xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với họ

Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ phù hợp với nhu cầu của họ.

Theo dõi và báo cáo doanh số bán hàng.

Tham gia các hoạt động đào tạo và phát triển kỹ năng bán hàng.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh.

Cập nhật thông tin về thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Làm việc nhóm hiệu quả với các bộ phận khác trong công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Y tế, Dược phẩm, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực thiết bị/vật tư y tế là lợi thế. Đối với các bạn trẻ chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có phương tiện đi lại.

Có tinh thần trách nhiệm cao và năng động.

Tại Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Đỗ Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các chương trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Đỗ Gia

