Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Không gian mới làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Không gian mới
- Hà Nội: 156 Kim Mã, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Duy trì, mở rộng, phát triển & xây dựng mối quan hệ vkhách hàng để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh theo chiến lược của Công ty;
Chăm sóc khách hàng của Công ty. Giữ đầu mối thông tin giữa khách hàng với các phòng ban trong quy trình thực hiện dự án;
Quản lý hồ sơ Công ty: hồ sơ năng lực, bộ thông tin bán hàng,Website ...& toàn bộ thông tin khách hàng;
Phối hợp với các phòng ban có liên quan trong việc tổ chức các hoạt động kinh doanh nhằm tăng doanh số cũng như hình ảnh của sản phẩm công ty trên thị trường;
Phân tích và đánh giá tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh, ... phục vụ cho kế hoạch phát triển bền vững của Công ty theo quý và theo yêu cầu từ Tổng Giám đốc;
Giải quyết các vấn đề phát sinh của phòng kinh doanh trong phạm vi thẩm quyền;
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, thuyết trình tốt
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.
Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.
Tại Công ty TNHH Không gian mới Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
Được tiếp xúc với phân khúc khách hàng cao cấp;
Thử việc 01 tháng
Được đóng BHXH ngay khi ký HĐLĐ chính thức
Được trợ cấp bữa trưa ngoài lương
Nghỉ chiều T7, CN hàng tuần
Chế độ phúc lợi đầy đủ: thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, quà tặng sinh nhật, ngày lễ, tháng lương thứ 13....
Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Không gian mới
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
