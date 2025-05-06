Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Không gian mới làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 156 Kim Mã, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Duy trì, mở rộng, phát triển & xây dựng mối quan hệ vkhách hàng để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh theo chiến lược của Công ty;

Chăm sóc khách hàng của Công ty. Giữ đầu mối thông tin giữa khách hàng với các phòng ban trong quy trình thực hiện dự án;

Quản lý hồ sơ Công ty: hồ sơ năng lực, bộ thông tin bán hàng,Website ...& toàn bộ thông tin khách hàng;

Phối hợp với các phòng ban có liên quan trong việc tổ chức các hoạt động kinh doanh nhằm tăng doanh số cũng như hình ảnh của sản phẩm công ty trên thị trường;

Phân tích và đánh giá tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh, ... phục vụ cho kế hoạch phát triển bền vững của Công ty theo quý và theo yêu cầu từ Tổng Giám đốc;

Giải quyết các vấn đề phát sinh của phòng kinh doanh trong phạm vi thẩm quyền;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ tốt nghiệp Đại học các khối Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, thuyết trình tốt

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.

Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH Không gian mới Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng 10-15 triệu + %Commission

Mức lương

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

Được tiếp xúc với phân khúc khách hàng cao cấp;

Thử việc 01 tháng

Được đóng BHXH ngay khi ký HĐLĐ chính thức

Được trợ cấp bữa trưa ngoài lương

Nghỉ chiều T7, CN hàng tuần

Chế độ phúc lợi đầy đủ: thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, quà tặng sinh nhật, ngày lễ, tháng lương thứ 13....

Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Không gian mới

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin