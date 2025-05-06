Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Công Nghiệp Nhật Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Công Nghiệp Nhật Minh
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Công Nghiệp Nhật Minh

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Công Nghiệp Nhật Minh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu công nghệ cao, Tăng Nhơn Phú B, Thủ Đức, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển đại lý, nhà phân phối
Phát triển kênh bán hàng kênh thương mại điện tử
Phát triển bán hàng vào các siêu thị, siêu thị điện máy,…
Chăm sóc và phát triển khách hàng hiện có;
Sắp xếp lịch hẹn với khách hàng, tư vấn và thuyết phục khách hàng ký kết hợp đồng;
Giải quyết các vấn đề về sản phẩm và dịch vụ nếu có;
Triển khai các chương trình chính sách kinh doanh của công ty đưa ra;
Quản lý doanh số, hàng tồn, công nợ từng khách hàng.
Nghiên cứu các sản phẩm, giá cả của các đối thủ cạnh tranh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số lượng: 04 nhân viên nam/nữ, từ 22 tuổi trở lên, tốt nghiệp từ Trung cấp, Cao đẳng trở lên; (Khu vực Thanh Xuân – Hà Nội và Q9 - HCM)
Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng hoặc am hiểu về các thiết bị điện dân dụng.
Năng động, nhanh nhẹn, giao tiếp và có kĩ năng thuyết phục khách hàng tốt;
Có tố chất đam mê kinh doanh, chịu đựng được áp lực công việc;
Có khả năng đi công tác thường xuyên; có kinh nghiệm thực tế về thị trường.

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Công Nghiệp Nhật Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương 8-20 triệu/tháng. KHÔNG GIỚI HẠN gồm LƯƠNG CỨNG + HOA HỒNG HẤP DẪN THEO DOANH SỐ (Thoả thuận khi phỏng vấn)
Nghỉ 2 thứ 7/tháng
Được đào tạo về kiến thức sản phẩm, quy trình làm việc trước khi thử việc và trong quá trình làm việc tại công ty
Được hưởng các chế độ nghỉ lễ, tết, du lịch hàng năm, sinh nhật theo quy định của công ty và chế độ của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Công Nghiệp Nhật Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Công Nghiệp Nhật Minh

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Công Nghiệp Nhật Minh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KCN Hà Bình Phương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

