Tuyển Hành chính nhân sự AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

AU-AVAGO CO., LTD
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
AU-AVAGO CO., LTD

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại AU-AVAGO CO., LTD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Hà Nội

- Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Công việc hành chính nhân sự của công ty,
Tham gia vào quá trình tuyển dụng hoặc đào tạo nhân sự
Dự án nhân sự và phát triển kế hoạch tuyển dụng cho công ty
Công tác tuyển dụng: tiếp nhận, đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, gửi thư mời phỏng vấn, thông báo kết quả cho ứng viên.
Thu thập, quản lý hồ sơ ứng viên.
Hỗ trợ trong công tác kê khai thuế, bảo hiểm.
Hỗ trợ xử lý các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Sinh viên năm 2 đến cử nhân tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành kinh tế, quản trị nhân sự hành chính, ...
Có khả năng làm việc với thái độ làm việc tích cực và chủ động.
Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm, có tinh thần làm việc nhóm, có khả năng nghiên cứu công việc mới, thực hiện các yêu cầu từ cấp trên.

Tại AU-AVAGO CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc xác nhận thực tập, báo cáo thực tập, bài luận văn, chuyên đề, đồ án tốt nghiệp.
Cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ thực tập khi hoàn thành chương trình.
Có nhân viên công ty hướng dẫn training trực tiếp truyền đạt kinh nghiệm khi làm việc thực tiễn, được áp dụng kiến thức học tại trường vào các dự án thực tế của công ty.
Nâng cao hồ sơ profile công việc, khi hoàn thành thực tập sẽ được công ty hỗ trợ làm người references cho TTS sau khi đi tìm việc ở các công ty khác. Làm việc được trải nghiệm trực tiếp với các lãnh đạo cấp cao của các công ty hàng tỷ đô la trên toàn cầu
Nghỉ lễ, Tết đầy đủ theo quy định nhà nước và luật lao động.
Hiện chưa có chính sách hỗ trợ phụ cấp thực tập, nếu bạn làm tốt, bạn sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức và hưởng chế độ đãi ngộ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AU-AVAGO CO., LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

AU-AVAGO CO., LTD

AU-AVAGO CO., LTD

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 188 Lê Trọng Tấn, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

