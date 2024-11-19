Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HOÁ SAO VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HOÁ SAO VIỆT
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HOÁ SAO VIỆT

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HOÁ SAO VIỆT

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 192 Thái Thịnh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Gọi điện hoặc nhắn tin zalo dựa trên nguồn data công ty cung cấp để tư vấn khách hàng về dịch vụ của công ty.
- Tư vấn khách hàng về dịch vụ, các chương trình ưu đãi
- Thực hiện xử lý khiếu nại của khách hàng theo quy trình của công ty .
- Chăm sóc khách hàng đang sử dụng dịch vụ.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
-Giọng nói chuẩn, dễ nghe
- Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng
- Chăm chỉ, cầu tiến, nhanh nhẹn, trung thực, kiên trì và gắn bó với công ty.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HOÁ SAO VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương: 10-15 triệu + Thưởng
- Chế độ thưởng: thưởng lễ, Tết theo kết quả kinh doanh, lương tháng 13, ...
- Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo Luật lao động và đóng BHXH, BHYT theo quy định công ty.
- Thưởng các ngày lễ, tết và các thưởng khác theo quy định
- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HOÁ SAO VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HOÁ SAO VIỆT

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HOÁ SAO VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 12 Trần Quốc Vượng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

