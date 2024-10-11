Tuyển Dịch vụ du lịch Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 5 Hoa Cau, P7, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Dịch vụ du lịch Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Điều hành các hoạt động tổ chức tour, đặt dịch vụ liên quan đến tour và giải quyết các vấn đề liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm tour, thị trường được phân công quản lý.

- Thiết lập mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ. Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận, các đối tác, hướng dẫn viên với tinh thần làm việc teamwork.

- Thực hiện các thủ tục xin visa cho khách đi tour (tư vấn và tiếp nhận hồ sơ của khách, kiểm tra hồ sơ khách theo yêu cầu của LSQ và ĐSQ, điền đơn xin visa và các form liên quan, lên kế hoạch đặt hẹn nộp visa đúng thời gian quy định)

- Trực tiếp thực hiện khâu chuẩn bị cho các đoàn như lập danh sách đoàn, hoàn tất thủ tục visa, vé máy bay, theo dõi lịch khởi hành chính xác bố trí HDV phương tiện vận chuyển, nhà hàng, khách sạn cho phù hợp.

- Phối hợp mua bảo hiểm cho đoàn, báo cáo cho trưởng đoàn về tình hình đoàn trước khi khởi hành.

- Thường xuyên cập nhật danh sách đối tác, HDV Việt Nam, HDV nước ngoài và các khách sạn, nhà hàng trong và ngoài nước.

- Phát triển, cập nhật sản phẩm tour Nội địa, các chương trình mới, giá Landtour các tuyến do mình phụ trách và kịp thời báo cáo các bộ phận sales & Marketing để cùng triển khai bán.

Yêu Cầu Công Việc

- Sinh từ năm 1999 trở về trước

- Tốt nghiệp đại học, Cao đẳng chuyên ngành Du lịch

- Có kinh nghiệm thực tế trong Du lịch là một lợi thế

- Ưu tiên ứng viên có khả năng ngoại ngữ

- Khả năng thuyết phục khách hàng, đàm phán với đối tác

- Có thể làm việc độc lập và theo nhóm.

- Sẵn sàng đi công tác cả trong nước và nước ngoài khi có yêu cầu

- Tự tin, hình thức ưa nhìn, nhanh nhẹn, trung thực.

Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8-15 triệu + thưởng Đoàn

- Thưởng các ngày Lễ, Tết.

- BHYT,BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.

- Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.

- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.

- Du lịch hàng năm và có cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

