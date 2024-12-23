Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DR.OH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỎ TÚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung marketing toàn diện, phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty trên nhiều nền tảng khác nhau (website, mạng xã hội, email marketing, v.v.).

Nghiên cứu từ khóa, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường để tạo ra nội dung chất lượng cao, thu hút khách hàng mục tiêu.

Viết bài blog, bài đăng trên mạng xã hội, email marketing, và các loại nội dung khác.

Quản lý và tối ưu hóa nội dung trên các nền tảng kỹ thuật số để tăng khả năng hiển thị và tương tác.

Phân tích hiệu quả của chiến lược nội dung và đưa ra các đề xuất cải tiến.

Làm việc với các bộ phận khác trong công ty (như bộ phận bán hàng, thiết kế, v.v.) để đảm bảo sự nhất quán và hiệu quả của chiến lược marketing.

Theo dõi các chỉ số KPI liên quan đến nội dung marketing và báo cáo định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing.

Có khả năng viết lách tốt, sáng tạo và thu hút.

Hiểu biết về SEO và các kỹ thuật tối ưu hóa nội dung.

Thành thạo các công cụ marketing online (Google Analytics, Google Search Console, v.v.).

Có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng mạng xã hội khác nhau.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu.

Am hiểu về các lĩnh vực IT - Phần mềm, Kế toán/Kiểm toán, Dược phẩm/Y tế/Công nghệ sinh học, Thương mại điện tử là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH DR.OH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỎ TÚI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh (cụ thể sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn).

Môi trường làm việc năng động và thân thiện.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN).

Các hoạt động team building thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DR.OH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỎ TÚI

