Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Phát Solar làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 51/1C Đường Số 18B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Sản xuất nội dung: Đề xuất và phát triển nội dung SEO, kịch bản video, hình ảnh, content quảng cáo trên các kênh social media (Facebook, Tiktok, v.v.), chia date khách hàng cho các nhân viên sale

- Quảng cáo online: Lên kế hoạch, quản lý, và tối ưu ngân sách cho các chiến dịch quảng cáo, theo dõi kết quả và cải thiện hiệu suất.

- Kết hợp với nhân viên kinh doanh hoặc người đại diện thương hiêu Công ty để sản xuất nội dung: thiết kế hình ảnh và video quảng cáo theo yêu cầu.

- Quản lý website và kênh social media: Quản lý và phát triển các kênh online của công ty.

- E-commerce: Hỗ trợ xây dựng và vận hành các sàn TMĐT, xử lý tình huống của các sàn TMĐT nếu có

- Báo cáo và đánh giá: Theo dõi và báo cáo hiệu quả chiến dịch cho cấp trênS

- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ Giám đốc

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing.

- Đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Kỹ năng design, viết content, photoshop edit video cơ bản

- Năng động, sáng tạo, khả năng giao tiếp khéo léo, xử lý tình huống linh hoạt.

- Ứng viên đã từng làm việc trong các sàn TMĐT là một lợi thế lớn.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Phát Solar Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 10 triệu và thưởng KPI

- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước

- Thưởng lễ/tết. lượng tháng 13

- Thời gian làm việc từ 8h00 đến 17h00 từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Phát Solar

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin