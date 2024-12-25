Tuyển Digital Marketing Sendo Technology JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 28 Triệu

Mức lương 18 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: FPT Tan Thuan 2, Tan Thuan Processing Zone - No. 8, Tan Thuan Dong, District 7, HCMC, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 18 - 28 Triệu

Chịu trách nhiệm triển khai hoạt động tiếp thị số đa kênh để tăng cường nhận diện thương hiệu, tăng lượng Lead tiềm năng & tăng trưởng số lượng Station (Đối Tác Mới) chất lượng, tăng trưởng số lượng khách hàng cho công ty.

Quản lý tất cả các kênh tiếp thị số (Kênh Organic & Kênh Paid): bao gồm nhưng không giới hạn (website, mạng xã hội, (SEO, TikTok Ads, Google Ads, Facebook Ads v.v).

Quản lý ngân sách các kênh tiếp thị số và đảm bảo sử dụng hiệu quả ngân sách được giao.

Theo dõi các kênh/ chiến dịch tiếp thị số, tối ưu hoá giá thầu, tối ưu hóa nội dung (text & banner & video) dựa trên đặc điểm khách hàng mục tiêu & kết quả thực tế từ việc thử nghiệm các chiến dịch.

Thực hiện nghiên cứu, phân tích Đối Tác, từ đó xác định đặc điểm của nhóm đối tượng mục tiêu, đối tượng tiềm năng mà công ty hướng đến.

Báo cáo & phân tích các chỉ số hiệu quả của các kênh tiếp thị số hàng tuần/tháng.

Quản lý và theo dõi phễu chuyển đổi của các kênh tiếp thị số: Chuyển đổi từ Lead thành Station (Đối Tác Mới), Chuyển đổi từ Station (Đối Tác) thành Active Station (Đối Tác Active).

Đề xuất và thử nghiệm các ý tưởng tăng trưởng sáng tạo thông qua nhằm nâng cao hiệu quả mở rộng & tăng trưởng số lượng Station (Đối Tác Mới) chất lượng cũng như khách hàng.

Cập nhật xu hướng & các thay đổi mới nhất của quảng cáo trực tuyến.

Thực hiện các công việc khác do quản lý giao phó.

Với Mức Lương 18 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing. Thành thạo trong việc sử dụng công cụ quảng cáo trực tuyến như Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads... Từng sử dụng ngân sách trên 1 tỷ đồng. (Ứng viên vui lòng chuẩn bị presentation hoặc file excel để trình bày).

Từng có kinh nghiệm chạy quảng cáo tìm kiếm Lead là lợi thế.

Cần nhạy bén với biến chuyển nhanh của Internet và công nghệ. Đặc biệt những thứ xoay quanh quảng cáo, quảng cáo trên mạng, các hot trend trên social networks.

Khả năng phân tích dữ liệu tốt.

Sáng tạo, chủ động, có growth mindset chắc chắn sẽ là điểm cộng lớn.

Kỹ năng giao tiếp & viết lách tốt, có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

Khả năng quản lý đa nhiệm & xử lý tình huống nhanh chóng, hiệu quả.

Có tinh thần học hỏi, chịu khó, chịu được áp lực công việc.

Yêu thích các thử thách trong môi trường startup trẻ trung, năng động.

Yêu cầu làm việc full-time tại văn phòng.

Tại Sendo Technology JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại văn phòng Sendo ở Quận 7

Hỗ trợ các thông tin cần thiết để hoàn thành công việc

Tiếp xúc với hệ thống, domain mới

Trải nghiệm môi trường làm việc năng động, thoải mái, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sendo Technology JSC

