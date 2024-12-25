Tuyển Digital Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 439 Đường Số 1, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

· Lên kế hoạch triển khai các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng digital.

· Phát triển và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo Facebook Ads, Google Ads, Website, Zalo,…

· Tối ưu tăng tỷ lệ chuyển đổi (ROI & KPIs) cho các Campaign.

· Quản lý chi phí của chiến dịch Digital Marketing dựa vào ngân sách và dự tính chi phí hàng tháng.

· Xây dựng hệ thống theo dõi, phân tích dữ liệu, báo cáo kết quả theo từng chiến dịch.

· Nghiên cứu, theo dõi xu hướng khách hàng và đề xuất các chiến dịch phù hợp.

· Xử lý các vấn đề liên quan đến tài khoản quảng cáo (khiếu nại, kháng cáo,...).

· Thu thập thông tin quảng cáo của các đối thủ cạnh tranh để đưa ra chiến lược quảng cáo phù hợp.

· Báo cáo hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có Kinh ít nhất 1 năm về các công việc chạy quảng cáo.

Hiểu rõ cách thức hoạt động trên các kênh digital marketing.

Biết cách ứng dụng các công cụ online marketing.

Am hiểu về Google Ads, Facebook Ads,....

Kỹ năng tôi ưu ngân sách và chất lượng quảng cáo.

Kỹ năng phân tích tốt và biết cách triển khai dự án.

Có khả năng phân tích thị trường.

Khả năng lập kế hoạch công việc marketing.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Ưu tiên ứng viên mạnh về Facebook và có kinh nghiệm chạy các sản phẩm dịch vụ cao cấp.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức lương: Từ 12.000.000 VNĐ – 17.000.000 VNĐ

· Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện, ổn định lâu dài.

· Thưởng các ngày nghỉ Lễ, Tết theo chính sách đãi ngộ khác của Công ty. BHXH, các chế độ lao động đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

