Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG
Ngày đăng tuyển: 21/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

Digital Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 84

- 86 Bát Nàn, Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ ký, đóng mộc xác nhận vị trí Thực tập sinh Digital Marketing - Phòng Marketing Truyền thông
Hỗ trợ hướng dẫn viết báo cáo/đề tài thực tập theo công việc Thực tập sinh Digital Marketing
Thiết kế và quản trị website nội bộ
Lên kế hoạch và tạo nội dung: Hỗ trợ đội ngũ Marketing trong việc lên kế hoạch, tạo nội dung viết và hình ảnh cho các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, LinkedIn) và website công ty.
Lên kế hoạch và tạo nội dung:
Đăng tải nội dung theo lịch: Chuẩn bị và lên lịch đăng bài trên các kênh truyền thông theo kế hoạch nội dung hàng tuần hoặc hàng tháng.
Đăng tải nội dung theo lịch:
Thiết kế cơ bản: Sử dụng các công cụ thiết kế đơn giản như Canva để thiết kế hình ảnh, banner cơ bản cho các bài đăng trên mạng xã hội.
Thiết kế cơ bản:
Hỗ trợ lập kế hoạch quảng cáo: Tham gia vào quá trình xây dựng kế hoạch quảng cáo trên các nền tảng như Google Ads, Facebook Ads, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản.
Hỗ trợ lập kế hoạch quảng cáo:
Theo dõi và tối ưu quảng cáo: Hỗ trợ theo dõi hiệu suất các chiến dịch quảng cáo đang chạy và thực hiện các tối ưu cơ bản như chỉnh sửa đối tượng, thời gian, và ngân sách quảng cáo dựa trên kết quả hàng ngày hoặc hàng tuần.
Theo dõi và tối ưu quảng cáo:
Báo cáo kết quả quảng cáo: Thu thập số liệu và hỗ trợ lập báo cáo hiệu suất chiến dịch hàng tuần/tháng, bao gồm lượt tiếp cận, lượt nhấp chuột, tỷ lệ chuyển đổi.
Báo cáo kết quả quảng cáo:
Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh: Hỗ trợ nghiên cứu và phân tích các chiến dịch quảng cáo, nội dung và các hoạt động marketing của đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực bất động sản.
Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh:
Phân tích xu hướng và nhu cầu thị trường: Tham gia vào việc thu thập và phân tích dữ liệu xu hướng, sở thích của khách hàng để hỗ trợ đội ngũ Marketing điều chỉnh chiến lược phù hợp.
Phân tích xu hướng và nhu cầu thị trường:
Tạo bảng tổng hợp phân tích: Thực hiện các bảng tổng hợp dữ liệu liên quan đến khách hàng và thị trường để phục vụ cho việc lập kế hoạch.
Tạo bảng tổng hợp phân tích:
Hỗ trợ SEO cơ bản: Thực hiện tối ưu hóa các bài viết trên website theo tiêu chuẩn SEO, bao gồm việc tối ưu từ khóa, tiêu đề, và mô tả meta để cải thiện thứ hạng tìm kiếm.
Hỗ trợ SEO cơ bản:
Cập nhật nội dung trang web: Hỗ trợ cập nhật các thông tin dự án mới, hình ảnh và các bài viết blog trên website công ty.
Cập nhật nội dung trang web:
Theo dõi lưu lượng truy cập website: Sử dụng Google Analytics để thu thập số liệu về lưu lượng truy cập, thời gian trên trang và tỷ lệ thoát, sau đó báo cáo kết quả định kỳ.
Theo dõi lưu lượng truy cập website:
Hỗ trợ chuẩn bị sự kiện: Tham gia vào việc chuẩn bị tài liệu, thiết kế và trang trí cho các sự kiện quảng bá dự án, hội thảo khách hàng hoặc các buổi giới thiệu sản phẩm bất động sản.
Hỗ trợ chuẩn bị sự kiện:
Phối hợp quảng bá sự kiện: Cùng đội ngũ lập kế hoạch truyền thông cho sự kiện, như đăng tải thông báo trên các kênh mạng xã hội, email marketing và quản lý mối quan hệ với đối tác.
Phối hợp quảng bá sự kiện:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức cơ bản về Digital Marketing: Có kiến thức nền tảng về các công cụ Digital Marketing, quảng cáo trực tuyến, SEO và phân tích dữ liệu.
Kỹ năng viết và thiết kế cơ bản: Có khả năng viết nội dung hấp dẫn, phù hợp với các kênh truyền thông xã hội và kỹ năng thiết kế cơ bản bằng các công cụ như Canva.
Kỹ năng phân tích: Sử dụng thành thạo Excel để tạo bảng tổng hợp và Google Analytics để phân tích hiệu suất các chiến dịch.
Tinh thần học hỏi và cẩn thận: Có tinh thần ham học hỏi, sẵn sàng tham gia vào các công việc khác nhau trong Digital Marketing và chú ý chi tiết trong quá trình làm việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ ký, đóng mộc xác nhận vị trí Thực tập sinh Digital Marketing - Phòng Marketing Truyền thông
Hỗ trợ hướng dẫn viết báo cáo/đề tài thực tập theo công việc Thực tập sinh Digital Marketing
Cung cấp các tài liệu tham khảo/báo cáo thực tập mẫu/của các sinh viên những khóa trước
Được đào tạo kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc
Ưu tiên xem xét vào chính thức sau thời gian thực tập
Các chính sách phụ cấp/thưởng theo quy định Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 đường số 10, phường Thảo Điền, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-digital-marketing-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job271508
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 292 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 292 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Thể Thao Sông Hồng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Thể Thao Sông Hồng
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing THỜI TRANG HASHTAGEM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu THỜI TRANG HASHTAGEM
1 - 2 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing V ROYAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu V ROYAL
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH KVK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH KVK
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM BIO-TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM BIO-TECH
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PROSUCCESS CAPITAL HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PROSUCCESS CAPITAL HOLDING
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH DƯƠNG AN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu HỘ KINH DOANH DƯƠNG AN NAM
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 60 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tới 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty CP Nguyễn Việt Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Nguyễn Việt Tiên
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN LE JUICERY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN LE JUICERY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH LIMOSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH LIMOSA
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH LIMONCG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH LIMONCG
8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔI SAO CINEPLEX BHD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔI SAO CINEPLEX BHD VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần M Village làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu Công ty Cổ phần M Village
16 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Change Interaction làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Change Interaction
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH YAOYAO VIETNAM INFO TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH YAOYAO VIETNAM INFO TECH
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Việt Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu Công ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Việt Hàn
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ANAIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ANAIS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ABROADER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ABROADER
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH IN ẤN BAO BÌ THÀNH TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH IN ẤN BAO BÌ THÀNH TIẾN
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NEXTOP VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NEXTOP VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT HÙNG XƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT HÙNG XƯƠNG
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH GOM UNDER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu HỘ KINH DOANH GOM UNDER
8.5 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Travel Sense Asia làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Travel Sense Asia
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NEXTOP VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NEXTOP VIỆT NAM
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm