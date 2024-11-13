Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty CP Thiết bị Công nghiệp Mai Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại Công ty CP Thiết bị Công nghiệp Mai Dương
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Phòng 1201B, Tòa Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thu thập thông tin hồ sơ mời thầu;
Phân tích hồ sơ mời thầu để lên phương án chào thầu;
Hoàn thiện hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của từng gói thầu;
Theo dõi kết quả đấu thầu, giải quyết các vấn đề liên quan đến hồ sơ thầu;
Quản lý hồ sơ thầu;
Phối hợp các bộ phận theo dõi tiến độ dự án;
Giải quyết các công việc khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 1 năm mảng đấu thầu (qua mạng, trực tiếp). Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm thầu các dự án về thiết bị, vật tư công nghiệp phục vụ cho ngành cơ khí, xây dựng, đóng tàu, hóa dầu;
Tiếp cận và phân tích thông tin nhanh chóng, chính xác;
Tổ chức và sắp xếp công việc khoa học;
Tiếng Anh cơ bản;
Nhanh nhẹn, cẩn thận, ham học hỏi.
Tại Công ty CP Thiết bị Công nghiệp Mai Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Lương cứng 10.000.000- 12.000.000 VND ( tùy theo năng lực ứng viên) + thưởng doanh thu cuối năm
Xét tăng lương 2 lần/ năm
Phụ cấp: Ăn trưa
Đóng BHXH theo quy định của nhà nước
12 ngày phép/ năm. Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Luật lao động
Thưởng các dịp lễ, Tết
Đóng góp các ý tưởng, sáng kiến cải tiến trong công việc sẽ được tuyên dương và khen thưởng xứng đáng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thiết bị Công nghiệp Mai Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
