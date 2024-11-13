Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty CP Thiết bị Công nghiệp Mai Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng 1201B, Tòa Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Thu thập thông tin hồ sơ mời thầu;

Phân tích hồ sơ mời thầu để lên phương án chào thầu;

Hoàn thiện hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của từng gói thầu;

Theo dõi kết quả đấu thầu, giải quyết các vấn đề liên quan đến hồ sơ thầu;

Quản lý hồ sơ thầu;

Phối hợp các bộ phận theo dõi tiến độ dự án;

Giải quyết các công việc khác theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm từ 1 năm mảng đấu thầu (qua mạng, trực tiếp). Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm thầu các dự án về thiết bị, vật tư công nghiệp phục vụ cho ngành cơ khí, xây dựng, đóng tàu, hóa dầu;

Tiếp cận và phân tích thông tin nhanh chóng, chính xác;

Tổ chức và sắp xếp công việc khoa học;

Tiếng Anh cơ bản;

Nhanh nhẹn, cẩn thận, ham học hỏi.

Quyền Lợi

Mức lương: Lương cứng 10.000.000- 12.000.000 VND ( tùy theo năng lực ứng viên) + thưởng doanh thu cuối năm

Xét tăng lương 2 lần/ năm

Phụ cấp: Ăn trưa

Đóng BHXH theo quy định của nhà nước

12 ngày phép/ năm. Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Luật lao động

Thưởng các dịp lễ, Tết

Đóng góp các ý tưởng, sáng kiến cải tiến trong công việc sẽ được tuyên dương và khen thưởng xứng đáng.

