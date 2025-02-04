Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Thương mại quốc tế Evolution làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Westa, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng nội dung cho sản phẩm.

Triển khai, theo dõi và tối ưu các chiến dịch chạy quảng cáo, điều chỉnh để đạt hiệu quả tốt nhất trong tăng tương tác, tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Quản lý ngân sách chạy quảng cáo.

Có kiến thức về MKT cơ bản, nhanh nhạy, sáng tạo.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hiệu quả công việc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 3 tháng kinh nghiệm tại vị trí tương tự, set camp + pts

Có khả năng sáng tạo nội dung, viết content, lên kế hoạch quảng cáo cho sản phẩm.

Ưu tiên ứng viên có năm sinh từ 1995 - 2006

Có laptop cá nhân.

Tại Công ty TNHH Thương mại quốc tế Evolution Thì Được Hưởng Những Gì

Làm đủ 26 công, nghỉ Chủ nhật

Lương tháng thứ 13

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, phát huy khả năng sáng tạo và lợi thế của bản thân.

Cơ hội thăng tiến lên vị trí trưởng nhóm 3-6 tháng

Tham gia các hoạt động team Building, dã ngoại, các hoạt động mang tính cộng đồng.

Tham gia vào các phong trào văn hóa nội bộ với lối sống ưu tiên phát triển toàn diện hướng tới một cuộc sống cân bằng giữa công việc, sức khỏe, và các mối quan hệ.

Được ghi nhận kết quả, thưởng và vinh danh theo kết quả và thăng tiến theo memo của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại quốc tế Evolution

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin