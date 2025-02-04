Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Thương mại quốc tế Evolution làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại Công ty TNHH Thương mại quốc tế Evolution
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Westa, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xây dựng nội dung cho sản phẩm.
Triển khai, theo dõi và tối ưu các chiến dịch chạy quảng cáo, điều chỉnh để đạt hiệu quả tốt nhất trong tăng tương tác, tiếp cận khách hàng tiềm năng.
Quản lý ngân sách chạy quảng cáo.
Có kiến thức về MKT cơ bản, nhanh nhạy, sáng tạo.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hiệu quả công việc.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 3 tháng kinh nghiệm tại vị trí tương tự, set camp + pts
Tại Công ty TNHH Thương mại quốc tế Evolution Thì Được Hưởng Những Gì
Làm đủ 26 công, nghỉ Chủ nhật
Lương tháng thứ 13
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, phát huy khả năng sáng tạo và lợi thế của bản thân.
Cơ hội thăng tiến lên vị trí trưởng nhóm 3-6 tháng
Tham gia các hoạt động team Building, dã ngoại, các hoạt động mang tính cộng đồng.
Tham gia vào các phong trào văn hóa nội bộ với lối sống ưu tiên phát triển toàn diện hướng tới một cuộc sống cân bằng giữa công việc, sức khỏe, và các mối quan hệ.
Được ghi nhận kết quả, thưởng và vinh danh theo kết quả và thăng tiến theo memo của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại quốc tế Evolution
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
