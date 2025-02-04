Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Thương mại quốc tế Evolution làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thương mại quốc tế Evolution
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công ty TNHH Thương mại quốc tế Evolution

Nhân viên Facebook Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại Công ty TNHH Thương mại quốc tế Evolution

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Westa, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng nội dung cho sản phẩm.
Triển khai, theo dõi và tối ưu các chiến dịch chạy quảng cáo, điều chỉnh để đạt hiệu quả tốt nhất trong tăng tương tác, tiếp cận khách hàng tiềm năng.
Quản lý ngân sách chạy quảng cáo.
Có kiến thức về MKT cơ bản, nhanh nhạy, sáng tạo.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hiệu quả công việc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 3 tháng kinh nghiệm tại vị trí tương tự, set camp + pts
Có khả năng sáng tạo nội dung, viết content, lên kế hoạch quảng cáo cho sản phẩm.
Ưu tiên ứng viên có năm sinh từ 1995 - 2006
Có laptop cá nhân.

Tại Công ty TNHH Thương mại quốc tế Evolution Thì Được Hưởng Những Gì

Làm đủ 26 công, nghỉ Chủ nhật
Lương tháng thứ 13
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, phát huy khả năng sáng tạo và lợi thế của bản thân.
Cơ hội thăng tiến lên vị trí trưởng nhóm 3-6 tháng
Tham gia các hoạt động team Building, dã ngoại, các hoạt động mang tính cộng đồng.
Tham gia vào các phong trào văn hóa nội bộ với lối sống ưu tiên phát triển toàn diện hướng tới một cuộc sống cân bằng giữa công việc, sức khỏe, và các mối quan hệ.
Được ghi nhận kết quả, thưởng và vinh danh theo kết quả và thăng tiến theo memo của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại quốc tế Evolution

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại quốc tế Evolution

Công ty TNHH Thương mại quốc tế Evolution

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ngõ Trại Đội 4, Thôn Hạ, Xã Phù Lưu, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

