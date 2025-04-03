Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty Cổ phần 1OFFICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa G2, FiveStar Garden, 460 Khương Đình, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tạo và quản lý các chiến dịch quảng cáo Facebook.

Phối hợp với team Content để xây dựng ý tưởng quảng cáo cho từng sản phẩm, từng đối tượng khách hàng, đối tượng khách hàng mục tiêu, thiết kế landing page

Nghiên cứu các update mới của Facebook Ads thường xuyên để đưa ra các phương pháp chạy ads phù hợp, hiệu quả cho mỗi thời điểm.

Phân tích các chỉ số báo cáo của FB để tối ưu chiến dịch quảng cáo đạt được hiệu quả tốt nhất.

Báo cáo kết quả hoạt động marketing đã triển khai định kỳ và đưa ra các phương án tối ưu (Lead, ME, CPL, CPM…)

Tham gia phối hợp với bộ phận Truyền thông để triển khai các chiến dịch marketing tổng thể từ Branding đến Performance

Phối hợp với bộ phận kinh doanh để tối ưu chất lượng data từ marketing hướng tới hiệu quả tốt nhất về doanh thu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong mảng Digital Marketing (Ads)

Điểm cộng cho ứng viên có kinh nghiệm chạy quảng cáo cho sản phẩm B2B

Khả năng viết content quảng cáo, biết chỉnh sửa landing page

Có kiến thức marketing, có khả năng phân tích và tối ưu quảng cáo để tăng chuyển đổi

Có khả năng tự học, tự tìm hiểu kiến thức mới về Marketing, Branding

Tại Công ty Cổ phần 1OFFICE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 – 15M

Được làm việc tại công ty đạt nhiều giải thưởng danh giá; được Bộ Thông tin và truyền thông lựa chọn là Đơn vị tiên phong trong chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Xây dựng thành công sản phẩm 1Office với 6000+ khách hàng doanh nghiệp, 500.000+ người dùng mỗi tháng;

Thưởng lương tháng 13

Review đánh giá năng lực 2 lần/năm

Nghỉ phép 12 ngày/ năm.

Thưởng các ngày lễ: 30/4; 1/5; Tết Dương lịch; 2/9, Tết Nguyên đán

Quà tặng cho các bé thiếu nhi: 1/6; rằm trung thu: Tham gia các khu vui chơi,…

Chương trình teambuilding được tổ chức thường niên.

Hoạt động ngoại khóa thường xuyên cho nhân viên: Chương trình giao lưu ca nhạc, bóng đá, cầu lông, chơi game…

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước. Được tham gia gói BHSK 1Office – PTI theo quy định công ty

Chế độ du lịch: 1 năm/lần.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Thời gian làm việc: 08h00 – 17h45. Từ T2 – T6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần 1OFFICE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin