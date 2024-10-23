Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 16, đường số 5, KCN VSIP I, Thuận An

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Kiểm soát tất cả hoạt động trong công đoạn phụ trách, đảm bảo được thực hiện theo đúng SOP, hồ sơ sản xuất Kiểm soát hồ sơ tài liệu trong công đoạn phụ trách, đảm bảo ghi chép đầy đủ, đúng lúc Ghi chép và báo cáo tình hình sản xuất theo đúng yêu cầu trong SOP Xem xét, kiểm tra hồ sơ lô Quản lý các trang thiết bị, hoạt động sản xuất ở công đoạn phụ trách Kiểm soát vệ sinh cá nhân, vệ sinh nhà xưởng thiết bị Báo cáo, kiểm soát nguyên vật liệu Tiến hành đào tạo và báo cáo kết quả đào tạo Biên soạn hồ sơ tài liệu (SOP, hướng dẫn,...) Theo dõi và phòng ngừa bất thường Kiểm soát các hoạt động cần thiết khác trong phạm vi được giao

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao đẳng Chuyên ngành: Dược Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc Ưu tiên ứng viên cư ngụ tại Bình Dương, có kinh nghiệm làm trong môi trường sản xuất và có thể làm theo ca

Tại CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13, 14 (thưởng 6 tháng một lần) Thưởng năng suất BHXH, BHYT, BHTN, BH sức khỏe Tokio Marine Du lịch hàng năm Phép năm: 15, 16, 22 ngày/ năm Các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company

