Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company
- Bình Dương: Số 16, đường số 5, KCN VSIP I, Thuận An
Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Kiểm soát tất cả hoạt động trong công đoạn phụ trách, đảm bảo được thực hiện theo đúng SOP, hồ sơ sản xuất
Kiểm soát hồ sơ tài liệu trong công đoạn phụ trách, đảm bảo ghi chép đầy đủ, đúng lúc
Ghi chép và báo cáo tình hình sản xuất theo đúng yêu cầu trong SOP
Xem xét, kiểm tra hồ sơ lô
Quản lý các trang thiết bị, hoạt động sản xuất ở công đoạn phụ trách
Kiểm soát vệ sinh cá nhân, vệ sinh nhà xưởng thiết bị
Báo cáo, kiểm soát nguyên vật liệu
Tiến hành đào tạo và báo cáo kết quả đào tạo
Biên soạn hồ sơ tài liệu (SOP, hướng dẫn,...)
Theo dõi và phòng ngừa bất thường
Kiểm soát các hoạt động cần thiết khác trong phạm vi được giao
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Cao đẳng
Chuyên ngành: Dược
Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc
Ưu tiên ứng viên cư ngụ tại Bình Dương, có kinh nghiệm làm trong môi trường sản xuất và có thể làm theo ca
Tại CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13, 14 (thưởng 6 tháng một lần)
Thưởng năng suất
BHXH, BHYT, BHTN, BH sức khỏe Tokio Marine
Du lịch hàng năm
Phép năm: 15, 16, 22 ngày/ năm
Các chế độ phúc lợi khác
