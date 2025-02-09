Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
- Bình Dương: + Thưởng định kỳ mỗi quý; + Thưởng nhân viên xuất sắc mỗi tháng, quý, năm. Thưởng nhân viên xuất sắc khu vực. + Thưởng đột xuất theo tháng dựa trên kết quả kinh doanh. + Thưởng tết từ 2
- 4 tháng lương theo kết quả hoạt động của công ty, thưởng các ngày lễ lớn...
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, công bằng.
- Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.
- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kinh doanh, chuyên môn và kỹ năng quản lý.
- Đóng bảo hiểm full lương
- Nghỉ phép, , Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu
- Tư vấn, giới thiệu mặt hàng xe nâng, phụ tùng, quạt công nghiệp tới khách hàng tiềm năng.
- Chăm sóc khách hàng cũ, tìm hiểu nhu cầu xe nâng, phụ tùng, quạt của khách hàng, tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng.
- Tiếp nhận và thực hiện tư vấn, xác nhận đơn hàng online qua các trang Fanpage, Website, các trang TMĐT được giao.
- Hỗ trợ triển khai nội dung trên trang web được công ty cung cấp (Được đào tạo)
- Phối hợp với các bộ phận, phòng ban Marketing để triển khai các chiến lược kinh doanh của công ty, quảng bá sản phẩm trên các kênh truyền thông khác nhau.
Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tố chất và đam mê kinh doanh, kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, có kỹ năng làm việc theo nhóm.
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.
- Nam, nữ tuổi từ 20 – 26
- Ưu tiên: Người tốt nghiệp hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, máy xây dựng, xe nâng. Có bằng lái xe ô tô.
Tại Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
