Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 50 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Bình Dương: + Thưởng định kỳ mỗi quý; + Thưởng nhân viên xuất sắc mỗi tháng, quý, năm. Thưởng nhân viên xuất sắc khu vực. + Thưởng đột xuất theo tháng dựa trên kết quả kinh doanh. + Thưởng tết từ 2

- 4 tháng lương theo kết quả hoạt động của công ty, thưởng các ngày lễ lớn...

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, công bằng.

- Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kinh doanh, chuyên môn và kỹ năng quản lý.

- Đóng bảo hiểm full lương

- Nghỉ phép, , Thị xã Thuận An