Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp U&I làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Khu nông nghiệp công nghệ cao An Thái, xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, Huyện Phú Giáo

Kỹ thuật sản xuất

• Phụ trách việc trồng trọt, thu hoạch, đóng gói các loại nông sản.

• Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật trồng trọt cho các dự án trực thuộc hoặc liên kết với công ty.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng/ Trung cấp chuyên nghiệp các ngành thuộc khối Nông nghiệp.

• Sử dụng tốt Microsoft Office để làm báo cáo và các tài liệu hướng dẫn công việc cho người lao động;

• Có khả năng sắp xếp công việc khoa học, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

• Thái độ làm việc nghiêm túc, chân thành, muốn gắn bó phát triển lâu dài với công ty.

• Chấp nhận ở lại & làm việc hàng ngày tại các trang trại của công ty, sẵn sàng di chuyển giữa các dự án khi có yêu cầu;

* Hồ sơ ứng tuyển:

- Đơn ứng tuyển (ghi rõ nguyện vọng và đánh giá mức độ phù hợp của bản thân đối với công việc dự tuyển)*.

- Lý lịch ứng viên (ghi rõ ngành học, bằng cấp và các chứng chỉ có liên quan, kinh nghiệm làm việc)*.

- Bản scan các văn bằng, chứng chỉ, chứng minh nhân dân, hộ khẩu (không cần công chứng).

- Bản scan giấy khám sức khỏe (không cần công chứng).

- Bản scan hình 4x6.

